Ganar al Real Murcia, aliciente extra para el Pulpileño

El Atlético Pulpileño necesita reaccionar para alejarse de los problemas en los que se ha metido tras los últimos partidos en el grupo 5 de Segunda RFEF. El equipo de Sebas López, que todavía tiene pendiente de recuperar el choque en casa ante el Eldense, inicia la jornada 24 en puesto de promoción y con la amenza del descenso a solo un punto, por lo que se antoja vital recuperar el camino de la victoria en un choque que además juega en el estadio San Miguel.

El hecho de que el rival de este sábado (18:00) sea el Real Murcia, además, añade un aliciente extra para el equipo de Pulpí, con ex jugadores en su plantilla y cuerpo técnico y por la propia historia que atesora un club como el murciano.

Sebas: "No hace tanto tiempo no nos veíamos cerca de competir contra ellos, pero ha surgido la oportunidad este año y vamos a intentar ganar el partido"

El mismo Sebas López, murciano, fue jugador del Real Murcia, como otros miembros de su plantilla, con pasado reciente en el equipo de la provincia vecina. Como el Hércules, ante el que el Pulpileño cayó el pasado fin de semana de forma clara y justa (3-0), el Real Murcia es uno de los clubes grandes, venidos a menos, que compiten este año ante el modesto equipo almeriense, en un "grupo 5 tan caprichoso y tan duro, un grupo muy difícil", reconoce el entrenador, quien alude a "la gran ilusión del grupo por jugar este partido, que para nosotros es una final". El míster reconoce que "no hace tanto tiempo no nos veíamos cerca de competir contra ellos, pero ha surgido la oportunidad este año y vamos a intentar ganar el partido".

El Murcia, además del Socuéllamos, es el único equipo de todo el grupo 5 que no ha perdidio ninguno de sus cinco últimos partidos, lo que da fe de una "buena dinámica que están viviendo desde el final de la primera vuelta", expone Sebas, quien no obvia que "empezaron mal, con dudas, pero han reaccionado". En efecto, el Real Murcia es el equipo más en forma de los que luchan por el ascenso, tras acumular una racha no ya de 5, sino de 11 partidos consecutivos sin perder, con seis victorias y cinco empates, que lo han catapultado a consolidarse en zona de play off, cuarto con 40 puntos y un colchón de siete sobre el sexto clasificado, el primero de los que no juega por subir. No obstante, en la pasada jornada no logró ganar en su campo, al igualar justamente con el otro equipo muy en forma de la actualidad, el propio Socuéllamos (0-0)

Las cosas no van tan bien para un Pulpileño que está alternando partidos aceptables con otros en los que no tiene opciones de puntuar, como el jugado en el Rico Pérez. En su caso, ha perdido tres de sus últimos cuatro choques, y cuatro de los últimos seis, aunque al menos ha sumados dos victorias en este periodo que le han permitido no caer al descenso.

Sebas explica que la semana de trabajo "ha sido complicada, porque veníamos de encajar una derrota contundente en el campo del Hércules, pero ha terminado bien, tenemos una oportunidad importante para salir de abajo y el grupo ha trabajado muy bien para conseguirlo". Según el entrenador, el objetivo es "ser capaces de no cometer errores, estar muy juntos y ponérselo muy difícil para que se queden los tres puntos en casa".