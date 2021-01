El gol del 'resbalón' de Makarizde fue ilegal

Los ecos del tanto del empate del Sabadell ante la UD Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos siguen resonando. Si el 2-2 logrado por Juan Hernández tras un polémico libre indirecto señalado por el colegiado riojano Ocón Arráiz ya había suscitado una polémica enorme al considerarse que interpretaba la norma de forma torticera (no en vano Makarizde tocaba dos veces el balón en su intento de saque debido a un resbalón de forma fortuita y nunca voluntariamente), ahora resulta que el tanto debió anularse por ilegal.

Así lo descubría el informador Isaac Fouto la pasada medianoche en el Tertulión de Deportes Cope, al señalar que al menos dos jugadores del conjunto catalán no guardaban la distancia de un metro respecto a la barrera recogida en el reglamento: "Si la barrera del equipo defensor es de tres o más jugadores, los jugadores del equipo atacante deben guardar al menos un metro de distancia respecto a la barrera y había al menos dos que no la guardaban".

Fouto, que suele tener buenas fuentes dentro del estamento arbitral, especificaba además que era todavía más inexplicable que el VAR no hubiera revisado dicha acción, con lo cual la gravedad del fallo también es imputable al colegiado Varón Aceitón, que era el encargado de revisar todas las incidencias desde la sala VOR: "Al no darse cuenta el árbitro debería haber actuado el VAR anulando el gol, es un error de reglamento. Hay un jugador junto al poste y otro a la derecha y no están a un metro, es una regla relativamente nueva. Casi nadie se dio cuenta, si el Comité Técnico de Árbitros (CTA) se da cuenta podría meter al colegiado a la 'nevera'. Es la regla número 13".

La noticia ha corrido como la pólvora entre los seguidores rojiblancos (y entre quienes no lo son) a lo largo de este lunes por las redes sociales, solicitando incluso a la UD Almería que analice el caso y presente las alegaciones correspondientes y una queja formal ante el CTA al considerarse agraviados por una decisión que le impidió sumar al conjunto rojiblanco dos puntos que podrían resultar vitales a final de temporada en la lucha por el ascenso directo.