El gol trae de cabeza a Fran Alcoy

Seis goles para conseguir seis puntos en nueve partidos disputados. Son números de colista y se refieren, en efecto, al peor equipo de todo el grupo 5 de Segunda RFEF –compuesto por 18 conjuntos– en una faceta que además resulta clave para el cumplimiento de los objetivos, cualesquiera que estos sean: los partidos jugados en campo propio. A Fran Alcoy le trae de cabeza la poca competitividad mostrada por el Poli El Ejido en Santo Domingo, incluso en partidos, como el de este pasado domingo, que domina claramente y en los que realiza méritos sobrados para ganar. El Socuéllamos, sin embargo, se marchó vivo por la humedad de la pólvora ejidense, que se ejemplifica a la perfección mirando el detalle del que es su delantero titular, Óscar García, que no se ha estrenado todavía en la liga pese a haberse jugado más de la primera vuelta.

Y, ojo, que Óscar realizó ante el Socuéllamos seguramente uno de sus mejores partidos, pleno de intensidad, búsqueda de espacios, pelea, presión, desmarques y buena situación para rematar. Pero el balón no entró, ni está entrando ante el público local en toda la temporada. Así, visto lo visto y teniendo en cuenta que no ganar en Santo Domingo se está convirtiendo ya en una tradición, los celestes tendrán que dar por bueno el hecho de que el punto sumado ante los castellano-manchegos sirve al menos para abandonar la plaza de descenso directo, y agarrarse a la de promoción por la permanencia.

"Hay que ver lo que hay en juego; los jugadores son personas humanas, no son ajenos a la clasificación que tienen y eso hace que todo ese tipo de jugadas decisivas sean más imprecisas"

Lo que le pasó a Óscar le sucedió en general a todo el equipo: pulcritud defensiva, actitud intachable, presión para recuperar, versatilidad en los caminos que deben conducir al gol... pero la nada delante del portero rival. En ello, obviamente, influye la ansiedad y esa suerte de bola de nieve bajando por una empinada ladera que convierte en más difícil progresivamente la ruptura de la mala racha. Lo que debería ser algo natural, ganar de una vez en tu campo, es actualmente una losa inamovible. Y es urgente cambiar eso, o el equipo, como ya dijo hace unos días Alcoy, “se meterá en un problema muy serio”.

“El equipo no le perdió nunca la cara al partido, lo intentó, tuvo actitud, compromiso, corrió... pero hay que ver lo que hay en juego; los jugadores son personas humanas, no son ajenos a la clasificación que tienen y eso hace que todo ese tipo de jugadas decisivas sean más imprecisas, no tengan tanta confianza... Esas, con más puntos, entran”, expone el entrenador valenciano. Este argumento, no obstante, implica una potente carga de preocupación, porque la pescadilla del Poli se muerde la cola: si no marca, no gana, y si no gana y aumenta la presión... no marca. El bucle infernal.

El míster, no le queda otra, sigue mirando la botella medio llena y apelando a las leyes del fútbol. Quien lo busca y lo merece, lo acaba encontrando, y los celestes no marcarán goles, pero los buscan con denuedo. Que lleguen pronto.