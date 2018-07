El goteo que no cesa

Del récord a la depresión. Así podría definirse lo que la UD Almería está viviendo en lo que a masa social se refiere desde que el equipo retornase a Segunda División allá por 2015. Curiosamente aquel verano el club supo canalizar bien el descontento por un descenso cantado y asumido desde Primera vendiendo una plantilla ilusionante con fichajes de renombre que luego no cuajarían sobre el terreno de juego.

Eso, unido a la promesa de mantenerle el precio a los fieles en caso de ascenso motivó que la entidad alcanzase su cota máxima de seguidores en la categoría de plata con 10.832 abonados. El período de renovaciones de carnés ya avisaba entonces de lo que se estaba cociendo al cerrarse con cerca de 9.000 personas.

Dicho dato sirve como punto de partida para deducir que el goteo de deserciones no cesa en base a una simple comparativa, toda vez que el pasado viernes se cerraba el plazo destinado a renovaciones con apenas 6.672 abonados, según datos oficiales aportados por la UD Almería en ambos casos.

En cuatro años la sociedad anómina presidida por Alfonso García se ha dejado por el camino a 2.328 espectadores desencantados bien por la deriva deportiva del equipo, con tres campañas consecutivas salvándose en la última jornada, bien por la errática dirección del máximo accionista, aireando una posible venta.

Para paliar el mazazo que está suponiendo la pérdida masiva de abonados, desde el club se apunta que durante este verano se ha dedicado una semana menos al período de renovaciones, pero conforme lo dicen saben que a los abonados de toda la vida les gusta conservar su asiento y en todo caso, al renovarlo, tienen la opción de cambiar de ubicación hasta hoy martes, por lo que apenas sería un reducido grupo de 'despistados' a los que se les agotó el plazo o personas que no pudieron al estar de vacaciones.

El goteo es continuo e incesante desde 2015. El varapalo que supuso el fiasco del proyecto de Sergi, tildado de 'trasatlántico' de la categoría en esa época, no culminó en desilusión total por el efecto Soriano y la salvación cosechada en Córdoba. Tanto es así que 8.427 fieles renovaron su carné, perdiéndose poco más de medio centenar de seguidores.

En 2017, tras otro 'via crucis' deportivo y salvarse in extremis con Ramis en el banquillo de nuevo en la última jornada, esta vez ante el Reus en casa, la disminución en la etapa de renovaciones fue de 566 espectadores, una cifra bastante similar a la del verano anterior. El dato alarmante llega en este verano de 2018, cuando se eleva a 1.189 las personas que, desencantadas, han decidido no renovar su abono.

De ahí que empiece a cundir el pesimismo entre la directiva, conocedora de que la cifra de abonados apenas representa un porcentaje menor del presupuesto, pero también del hecho de que desde hace unos años la LFP tiene muy en cuenta datos de ese tipo para el reparto de la tarta económica por los derechos televisivos.

La política de 'hambre' en los fichajes parece no calar entre los aficionados y las continuas declaraciones de Alfonso García recordando que el club tiene puesto el cartel de 'se vende' si llega una oferta satisfactoria tampoco ayuda. Con todo, el club confía en que el sentimiento almeriensista prevalezca.