Gran enfado en El Ejido con el arbitraje

La derrota sufrida por el Poli El Ejido este domingo en el Santo Domingo ante el Atlético Levante es definida por su entrenador, Fran Alcoy, apelando a la "crueldad" y con una implicación directa de las decisiones arbitrales. Para el míster valenciano no es entendible la expulsión de Checa con roja directa en el minuto 70, en una acción que "no era ni falta", así como el penalti no pitado a su equipo por mano, o el gol del 0-1 del Levante, en fuera de juego a juicio del preparador. Una temporada gafada en la que solo queda "levantar al equipo" que, reconoce "está dañado moralmente". Así lo ve el entrenador del Poli:

DECISIONES ARBITRALES: "Es muy grave y una derrota que duele bastante, porque teníamos un partido importante, que lo abordamos con muchísimas adversidades en cuanto a efectivos. Hicimos un gran esfuerzo, un partido muy bueno, de los mejores que hemos jugado, fuimos superiores a un buen rival y deberíamos haberlo ganado, pero como todo el mundo vio hubo una serie de decisiones arbitrales que nos perjudicaron muchísimo y son dignas de que el árbitro las vea con tranquilidad".

LA EXPULSIÓN, CLAVE: "Con respecto al gol anulado a Jonxa, es la jugada que me genera más dudas, pero lo que marcó el partido es la expulsión de Checa, en una acción que no es ni falta, porque toca balón; si quiere el árbitro, que le muestre amarilla, pero no se puede romper un partido así. Después, el 0-1 de ellos fue una jugada que vuelve el balón y estaban en fuera de juego, en el palo; no juzgo si entra o no el balón, pero el jugador que vuelve a meter el balón para que remate el último está en fuera de juego; y luego la jugada del penalti, que todo mi equipo la protesta, que iba el balón a gol, pega en el brazo, queda el balón muerto y no pita penalti. Son jugadas muy significativas que marcan el desarrollo de un partido".

FELICITACIÓN AL EQUIPO: "No puedo reprochar nada a mi equipo, han hecho un gran partido todos. Con uno menos nos marcaron y conseguimos empatar. Teníamos un partido que si había adversidades íbamos a sufrir, por el banquillo que tenemos, con futbolistas que todavía no estaban preparados para abordar un partido, porque acababan de aterrizar, y al final todo han sido adversidades, problemas, y solo puedo felicitar a mi equipo, pedirle que se levante rápido y ver qué consecuencias tenemos en cuanto a sanciones".

"Ahora toca levantar al equipo, que siga trabajando como lo hizo ante el Levante y que todos sigan con la cabeza bien alta, yo los felicito a todos"

CRUELDAD: "Fue muy cruel, como todo lo que nos está aconteciendo. Tal como fue el partido, siendo superiores y mereciendo ganar, con el daño que nos hizo el árbitro y después de conseguir empatar, que nos marquen al final... El punto era de oro, era meritorio.

MORAL BAJA: "El equipo está dañado moralmente, porque al final luchas contra cosas que no controlas. Solo queda levantarse, ahora tenemos el sabor amargo del resultado, pero vuelvo a repetir, si valoro a mi equipo, lo que ha hecho con tan pocos efectivos, con cambios de futbolistas que no es que no tengan nivel, pero que acababan de aterrizar...".

LOS PIBES: "Estuvieron bien, Passarino aportó cosas arriba y los otros dos que salieron, Romero y Palomeque también estuvieron bien".

REPROCHE AL RIVAL: "La actitud de los jugadores del Levante cuando marcaron, yéndose a la grada a provocar, es una cosa que no puedo entender. Representan a un club muy grande, con mucha historia, y tienen que tener un poco más de saber estar".

APLAUSO DE LA GRADA: "La afición es sabia y sabe cuándo está bien el equipo. Incluso pudimos haber ganado con el 1-1, con la jugada de Sergio Pérez, pero es que el fútbol con nosotros es muy cruel, esto es predicar en el desierto, porque lo que vale es el resultado. Nadie se acuerda de que hayas hecho un buen partido y hayas perdido, lo que se mira es la clasificación".

TEMPORADA GAFADA: "Para nosotros todo es muy difícil, hay que hacer mucho para ganar, muchas cosas para recibir muy poco premio y así durante toda la temporada. Desde el principio, en verano que perdimos a uno de nuestros jugadores más importantes por un problema de salud, lesiones, sanciones, covid, arbitrajes.... Perdemos partidos cuando jugamos mal, pero es que cuando jugamos bien tampoco los ganamos. Es lo que hay, a veces las competiciones, el fútbol, viene así. Ahora toca levantar al equipo, que siga trabajando como lo hizo ante el Levante y que todos sigan con la cabeza bien alta, yo los felicito a todos".