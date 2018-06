"Es un gran reto para nosotros"

Sobre el rival, el entrenador del Almería B tiene claro que “es un equipo formado para el play off, muy experto, con gente veterana. De hecho recupera a Baquero de una lesión, que también ha manejado muchas temporadas en Segunda B, y lo complementan con gente más joven, de 24 o 25 años, que tienen un potencial bastante grande”. En este sentido, recordaba que, en su época de jugador, coincidió con el actual lateral derecho del Villarrobledo, Javi García, cuando ambos militaban en el Roquetas en la 2009-2010, en Segunda B. La mejor noticia para Navarro es que dispondrá, en principio, de todos sus efectivos, y eso “para un entrenador es lo mejor, porque es señal de que no hay lesionados, pero a la vez supone tomar decisiones difíciles, porque con el nivel competitivo que maneja este grupo no es nada agradable”. Por último, el preparador del filial quiso mandar un mensaje a la afición: “Que se sientan orgullosos de este grupo y no hay mejor manera de agradecerlo que sacando un buen resultado”.

Los canteranos de la UDA volverán a tener delante a otro hueso muy duro de roer, que ha disputado nada menos que una decena de fases de ascenso a la categoría de bronce. “La información que tenemos de ellos, y de hecho conocemos también a bastantes jugadores, es que son fuertes en defensa. En el campeonato no han perdido ningún partido en casa, en play off tampoco, y habrá un buen ambiente. Es un club experimentado en estos partidos, ya que es de los que más liguillas ha jugado para subir a Segunda B. Tiene un bagaje ofensivo importante, domina muchas facetas del juego. Es una gran dificultad pero también un reto para nosotros”, dijo Navarro, que también advierte que “no es un campo de dimensiones muy reducidas, aunque sí es más pequeño que este. Si nosotros le damos la iniciativa a ellos y le dejamos el balón vamos a pasar muchos problemas, por eso tenemos que ser un equipo sólido en defensa, solidario, trabajador...”.

OTRO FIN DE SEMANA DE 'INCERTIDUMBRE'

El Almería B preparó la primera eliminatoria del play off de ascenso a Segunda B con la mirada puesta en la salvación del primer equipo, cuyo descenso hubiese privado a los rojiblancos de seguir optando a dar el salto a la categoría de bronce. Una vez lograda la permanencia de los de Fran Fernández, los de Navarro pasaron a segunda ronda tras eliminar al Villarrubia con comodidad. Tocó la Arandina en semifinales, en un cruce muy complicado cuya vuelta estuvo marcada por los rumores de la inminente venta del club, algo que a día de hoy aún no se ha producido. Ahora, a las puertas de la eliminatoria decisiva, otra noticia ha caído como un jarro de agua fría en el club rojiblanco. La supuesta vinculación de Morcillo, según diversas informaciones, con la trama de amaños de partidos por apuestas deportivas, parece haber sido la comidilla en todos los estamentos de la UD Almería y, como no podía ser de otra forma, también en el vestuario de un filial que parece que no va a tener un fin de semana tranquilo, en lo que a movimiento informativo se refiere, hasta que no se acabe este play off.