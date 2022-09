El halago debilita

A Rubi le cayeron muy mal los parabienes recibidos tras la victoria ante el Sevilla. Estaba empezando a formar un equipo para Primera, sólido en defensa, organizado en la medular y eléctrico en ataque, sabiendo lo que hacer cada uno en cada momento. En su visita a Valladolid, coincidiendo con la primera ausencia de Sadiq, ya quiso Rubi innovar sobre lo que estaba funcionando, como para demostrar que domina, en beneficio de su equipo, más de un esquema.

Le salió mal la jugada porque esa impronta que había adquirido la UDA en estas primeras jornadas en Primera, creciendo de atrás hacia adelante, no se plasmó en Zorrilla, aun frente a un rival limitado. Las líneas se descoordinaron con una nueva disposición y cada una de ellas dejó de mostrar lo mejor de sí. Ante Osasuna más de lo mismo, acentuado por la organización de los de Arrasate. Comentó en rueda de prensa Rubi que la afición no hubiese entendido jugar en casa ante Osasuna como ante el Sevilla, y que por eso incidió en el dibujo que ya fracasó en Valladolid.

Pues no Rubi, en este nuevo periplo en Primera la afición entiende que se intente asegurar atrás a la espera de ir creciendo en ataque con la paulatina incorporación y acople de los nuevos jugadores. Ni un solo aficionado hubiese rechistado por plantar un muro de cinco ante Osasuna en el Power Horse Stadium. Todo ello se tradujo en debilidad defensiva y esterilidad en la creación y el ataque. Por fin llega el partido en Mallorca y se intenta volver a los orígenes de los tres primeros choques, con una salvedad, la inclusión de tres delanteros, dejando la parcela central en poco menos que un almacén de retales.

¿Y la ausencia de Kaiky? Un central que la distribuye de cine y que incluso podría hacer la función de De la Hoz

¿Quién iba a ser el guapo que le diera un pase en condiciones a los delanteros? ¿Con qué efectivos pretendía Rubi dominar la lucha encarnizada por el control de la parcela central en un choque tan igualado y táctico? ¿Con Samú y Robertone, que son más perros de presa que artistas del balón? Además, se mantuvo a Pozo en el once inicial, ¿como premio a todos los centros realizados en los anteriores partidos, como si fuera un político enchufado? ¿Y la ausencia de Kaiky? Un central que la distribuye de cine y que incluso podría hacer la función de De la Hoz.

A Rubi le está ocurriendo algo así como al técnico de basket Antonio Díaz-Miguel, cuando tras triunfar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles renunció a seguir con su modélico trabajo para adentrarse en nuevas tácticas que a la postre anunciaron el comienzo de su decadencia. El problema no es la ausencia de Sadiq, porque no olvidemos que el nigeriano pese a los tantos en Elche y ante el Sevilla, disputó unos encuentros deficientes, con solo pequeños destellos ante los sevillanos.

El verdadero problema viene de no haber dejado intacto lo que estaba funcionando, ya que cada línea del equipo tenía su rol definido, en espera del crecimiento personal de cada jugador. No se genera juego ofensivo porque se pretende actuar de la noche a la mañana como en Segunda, en vez de haber crecido de forma sostenible en Primera, como se estaba haciendo. Incluso de haber permanecido Sadiq, hubiese pasado lo mismo, porque ni siquiera sabemos si El Bilal tiene gol, ya que al chaval no le llegó en todo el choque de Mallorca ni un solo balón para rematar en condiciones. Rubi ha perdido los papeles por haber querido demostrar más de la cuenta. Toca reciclar.