La hazaña que el planeta necesita

La ola de calor de la pasada semana no se produjo porque sí. Los casquetes polares no se deshielan porque sí. La aridez cada vez más insoportable de España no se produce porque sí. Todo tiene un motivo y el ser humano es Míster X en esta problemática. Ante la pasividad que supera la desidia por parte de los gobiernos internacionales, que prefieren no dar su brazo a torcer antes de pensar en el interés colectivo, son los ciudadanos los que toman la iniciativa popular y tratan de remover conciencias.

Ideas hay muchas para extender el mensaje y una de ellos ha llegado a través del deporte, concretamente desde la natación. Manuel Carlos Peña, empresario y jugador de rugby veterano de URA; Antonio Luis Reyes, médico de urgencias del Hospital de Poniente; Amós García Orozco, empresario y escritor [los tres almerienses]; y Armando Prados Frotes, empresario granadino; decidieron ponerse el reto de cruzar el Estrecho de Gibraltar a nado para llamar la atención sobre la contaminación del romano Mare Nostrum.

Hay muchas hazañas deportivas que realizar. Bien podrían haber subido en bici el Mulhacén o haber corrido una maratón por el desierto de Tabernas. Sin embargo, escogieron la visagra que une el Mediterráneo con el Atlántico por un motivo ecológico: el mar que baña la costa almeriense, granadina, malagueña y gaditana es el más contaminado por los hidrocarburos vertidos por algunas industrias químicas y los residuos plásticos, según informa la Asociación para el Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar.

Manuel Peña "El Mediterráneo es el mar más contaminado por hidrocarburos y residuos plásticos”

“Fue un reto personal y deportivo. Nuestra principal misión era concienciar por los vertidos de residuos al mar. Estamos en un momento reversible, pero puede que dentro de unos años estemos en un punto de no retorno”, asegura Manuel Peña, un deportista de los pies a la cabeza, que reconoce que la preparación fue francamente dura:“Hemos estado tres años nadando en mar abierto y seis meses específicos de entreno en el Centro de Alto Rendimiento Eolo, en Almería. Hiciera frío, calor, olas o viento, ahí estábamos nosotros”.

El trayecto, de entre 15 y 18 kilómetros dependiendo de las corrientes, les llevó a estar en el agua cinco horas y cincuenta y un minutos

A uno se le viene a la cabeza David Meca cuando se habla de nadar de una columna de Hércules a la otra. Pero el sabadelense era profesional y Peña, Reyes, García y Prados son, además de muy buenos amigos, deportistas aficionados. Ejemplares, pero amateur. Entre 15 y 18 kilómetros dependiendo de las corrientes y mareas, lo que hace variar el tiempo de unas cuatro horas y media a alrededor de seis.

Eran las seis y cuarto de la mañana, con un agua por debajo de los 18 grados que marcaba a su llegada a la marroquí Punta Cires, a la que llegaron cinco horas y cincuenta y un minuto después. Al mar se tiraron con sus neoprenos [excepto Manuel que lo hizo sólo con bañador al ser una categoría diferente] que no evitaron las picaduras de unas cuantas medusas, en la isla de Tarifa y pronto surgió el primer inconveniente. “Tienes que salir fuerte para vencer a las corrientes costeras. Nosotros, además, llevábamos unas anillas de plástico en los pies como forma de protesta por la contaminación. A lo pocos minutos, Amós empezó a tener problemas, no podía nadar, se asfixiaba. No lo entendíamos, había entrenado como el que más e iba muy preparado”. Un efecto secundario de la biodramina tuvo la culpa: “Se tomó una para evitar el mareo y una de advertencias es que puede provocar ataques asmáticos y él tiene asma”. Con todo el dolor de su corazón, pero sabiendo que era lo mejor para el grupo, dejó que sus tres compañeros continuaran con el reto.

Desde el barco de apoyo, Amós animaba a sus amigos. Cada poco más de media hora, ellos tomaban avituallamiento líquido para vencer a la deshidratación y el ácido láctico que poco a poco se iba acumulando en sus músculos. Como la Tierra es maravillosa, en ese momento en el que la cabeza está a punto de rendirse, unas tortugas y unos delfines aparecieron para ejercer de gregarios de este sufrido pelotón de nadadores. “Vas pensando en lo que has entrenado, en que te has metido en esto porque tú has querido y sabes que estás haciendo algo bueno por el planeta. Cuando ya visualizas la llegada, te llenas de ilusión, te vienes arriba. Merece la pena este sacrificio”, se sincera Manuel Peña. Últimas brazadas, cuidado con el oleaje que la costa marroquí es escaparda. ¡Objetivo logrado!