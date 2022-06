“Hemos buscado un entrenador para el Poli El Ejido que nos vuelva a ilusionar”

Como si los dos años de la pandemia no hubieran existido, el Poli El Ejido da un salto hacia atrás en el tiempo y vuelve a confiar en David Cabello para pilotar la nave celeste. El director deportivo del Poli, Javi Fernández, reconoce abiertamente que la marcha del míster cuando ya tenían casi acordada su continuidad les hizo mucho daño, y lo cierto es que el equipo ha sufrido lo indecible en las dos temporadas que han seguido a aquella ruptura. La segunda oportunidad, que no mucho menos ha sido fácil de concretar a tenor de sus palabras, será la de la reedición de la ilusión para un club que quiere crecer de la mano de dos proyectos paralelos, con los que aspira a mejorar sus finanzas: una academía para jugadores en formación y una ciudad deportiva, que no existe aún en la provincia, que atraiga a equipos de múltiples lugares del mundo para realizar sus concentraciones.

–¿Quisieron renovar a Fran Alcoy?

–Nosotros consideramos que la etapa había finalizado y así se lo comunicamos. Hace dos años ascendimos en plena pandemia, a finales de julio y pensábamos que David Cabello iba a continuar, pero no siguió. Eso eso nos hizo daño. Los equipos tenían prácticamente todos planificadas su temporadas y nosotros también, íbamos a dar mucha continuidad a aquel equipo, pero se nos cayó todo. Fue difícil, contratamos a García Sanjuán y pensamos que fue un error, había mejor plantilla que los resultados que estábamos teniendo. En febrero fue cuando llegó Fran, en una liga por no descender muy complicada, con rivales muy importantes y solo se salvaban tres de ocho, era superdifícil y Fran Alcoy hizo un trabajo espectacular y nos salvamos. Ese trabajo hizo que obviamente quisiéramos seguir con Alcoy. Pero hicimos una plantilla para, como mínimo, no sufrir o incluso estar bastante más arriba, y por las circunstancias no se ha dado, nos vimos en la antepenúltima jornada teniendo que garle al líder en su campo para poder salvarnos y por ello no estamos contentos. En estas dos temporadas hemos tenido que salvar el ‘culo’, valga la expresión, a última hora y este año volvemos un poco a retomar lo que queríamos hacer hace dos temporadas, que era la continuidad de David, con muchos jugadores de aquella época. Creemos que tenemos que hacer una plantilla con gente más joven.

–¿Qué sucedió para que Cabello no siguiera entonces?

–Cuando no siguió con nosotros fue una sorpresa desagradable, pues de hecho lo teníamos hablado con él, pero con todo ya hablado nos llegó con la propuesta de la Cultural y para nosotros era imposible de igualar. Yo he tenido la suerte de conseguir dos ascensos a Segunda B con este club, algo que es bastante difícil, y en ambos casos con equipos que juegan al fútbol. Por eso hemos buscado un perfil de entrenador que nos vuelva a ilusionar los domingos, que tenga un buen trato de balón, y casi independientemente de los resultados, que suelen venir con buen fútbol. Queremos pasarlo bien cuando vayamos a Santo Domingo y con el equipo de gente joven que vamos a configurar creo que lo conseguiremos.

–Esta vez habrá sido fácil de convencer...

–Para nada. Ha sido una negociación larga y de hecho también hablamos con otros técnicos, pero al final pudimos llegar a un acuerdo. No ha sido sencillo el acuerdo.

–La afición se pregunta por el capítulo de renovaciones.

–Estamos negociando con varios futbolistas, pero que haya o no un entendimiento no lo podemos saber. Por ejemplo, nos encantaría seguir contando con Jorge García, es un jugador diferencial, pero tiene muchas ‘novias’ y puede jugar en Primera RFEF. También quisimos que siguiera Sergio Pérez, pero igualmente quiere jugar en categoría superior. Hay futbolistas a los que no les pasaremos oferta de renovación porque creemos que podemos traer a otros similares y más económicos. Es el caso de Sergio Montero, que en principio no va a seguir. Pero hay que tener en cuenta que hay varios futbolistas que tenemos con contrato y otros que ya están renovando, como Godino.

–¿Qué piensa de las dudas de muchos seguidores sobre los ‘pibes’?

–Los cuatro tienen contrato de cesión con nosotros, así que no los podemos ceder. O se quedan o se habla con su club, pero contamos con ellos. El aficionado en este caso puede tener poca opinión, porque apenas los ha visto jugar. Yo puedo hablar de un futbolista cuando lo veo jugar. Lucho Romero ha sido de los mejores en los entrenamientos, no hay manera de quitarle el balón, le tienes que ‘pegar un tiro’ para quitársela, pero no ha jugado nada.

–¿Tienen claro su objetivo?

–El mensaje sobre el objetivo tiene que ser que no queremos sufrir, y si después llegamos a más cosas, mejor. No podemos estar a falta de tres jornadas sin salvarnos.

–¿Cómo viene el capítulo de ingresos económicos?

–Este año en la campaña de abonos hemos incluido a los padres de los jugadores de la cantera. Pagan un poco más de cuota y tienen el abono. La campaña inicial de abonados está yendo bien, ha tenido aceptación dentro de la poca masa social que tenemos. Vamos a superar los 600 como mínimo, lo que supone más del doble que el año pasado. Y el tema de los patrocinios está difícil, porque todo está difícil ahora mismo en la economía con el alza de los precios. Hay muchas empresas que siguen colaborando, pero esos ingresos no son los fuertes, un club en esta categoría no puede vivir de los patrocinios o los abonados. Nosotros planteamos acciones para generar dinero con el fútbol. Ahora que la pandemia parece que ha aflojado queremos poner en marcha la ‘Sky Blue Academy’, una academia de jugadores extranjeros que vienen y pagan por formarse como jugadores en España y que dejan un beneficio. Ya están empezando a venir algunos y la idea es que vengan al menos 20 para formar un equipo. Eso generaría dinero para cubrir la mitad del presupuesto.

Y después tenemos el sueño de la creación de la Ciudad Deportiva, yo llevo cinco años detrás de eso y creo que está más cerca. Aspiramos a que vengan clubes de distintas partes del mundo a hacer sus pretemporadas y concentraciones, que dejaría un beneficio para el club. Es un proyecto en Almerimar que ya anunció el alcalde, en unos terrenos de uso deportivo, pero claro, no todo el mundo tiene 2 o 3 millones para hacerlo. Nosotros creemos que estamos cerca de encontrar los inversores para ello. El día que anunciemos que tenemos la inversión para esa ciudad deportiva será buenísimo para El Ejido e incluso para la provincia, porque ni siquiera Turki lo ha hecho. Estas cosas son las que hacen generar dinero del fútbol para el fútbol.Nosotros tenemos una cantera muy grande, con todos los equipos en categoría nacional y autonómica, y el presupuesto supera el millón de euros.