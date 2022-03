El Hércules frena la progresión del Poli El Ejido (2-0)

La buena dinámica de resultados del Polideportivo El Ejido fue frenada en seco este domingo por el Hércules de Alicante en el histórico estadio José Rico Pérez, en un partido en el que los hombres de Fran Alcoy tuvieron pocas opciones, pese a que aguantaron bien en la primera parte. La clave llegó justo a la vuelta de vestuarios, con el gol que abría el marcador y que supuso un jarro de agua fría para el equipo almeriense.

Pese a las ausencias, Fran Alcoy pudo armar un once plenamente competitivo, que registró la primera titularidad para el argentino, de los cuatro que llegaron en el mercado invernal, que más cuenta para el míster, Palomeque. Regresaron al once los ex sancionados Mikel y Tena, y también fue de la partida Óscar, tras anotar su primer gol del curso el pasado fin de semana. Los que se quedaron en el banquillo de inicio fueron los jugones Sergio Pérez y Jorge García, tocados ambos, al igual que otros con molestias como Candela y Allyson, que al menos pudieron estar convocados.

Alcoy se armó con defensa de cinco, dándole los carriles a Neto y Palomeque y secundando a MIkel con Gabi y Jonxa. La consigna de inicio fue presionar muy arriba al Hércules, a lo que se aplicó el cuadro celeste desde el primero hasta el último nombre.

Los locales quisieron capitalizar el balón desde el principio y dominaron ampliamente la primera parte, ante un Poli, eso sí, muy ordenado, aunque le duraba muy poco tiempo el balón en los pies. Con todo, fueron los celestes los primeros en pisar área, en una acción en la que Óscar estuvo a punto de robarle el cuero a Diego para haberse plantado sólo ante Adri (5'). Respondió el Hércules con su primer tiro, un disparo de Aketxe desde la frontal que se fue fuera (10'). Al poco, apareció Godino para interceptar un centro desdesde la izquierda de Galán, que apuntaba a peligroso (14').

Pese a que el grueso de la posesión era para los alicantinos, el Poli logró que fueran pasando los minutos sin verse realmente en peligro. El problema es que jugaba muy lejos del área rival y de hecho sus acercamientos en el primer tiempo fueron muy escasos. La mejor llegó pasada la media hora, tras una buena asociación entre Neto y Plomer, quien centró desde la derecha para que rematara de primeras Montero, tocando el cuero en un zaguero para irse a córner.

Antes del descanso, los locales intentaron adelantarse con una falta directa muy peligrosa, botada por Aketxe y que obligó a Godino a despejar con una buena estirada (43').

Gol a la vuelta de vestuarios

La segunda mitad comenzó de la peor manera posible para el Poli, que hizo un cambio al descanso, con la entrada de Sergio Pérez por Montero. Apenas dos minutos tardó en adelantarse el cuadro alicantino, gracias a un cabezazo de Diego, que se coló entre los centrales y cabeceó a bocajarro tras un medido centro de Álex Martínez (47').

No tardó Alcoy en reaccionar moviendo el banquillo, y lo hizo con un triple cambio, dando entrada a Allyson, Jorge García y Candela, en el lugar de Óscar, Neto y Palomeque. Esto hizo que en los siguientes minutos el Poli se acercara más al área e incluso chutará por mediación de Jorge, balón que blocó un zaguero. También provocó un cambio de sistema, colocando línea de cuatro atrás. Jorge se ubicó por detrás de Allyson y en las bandas se colocaron Sergio Pérez (derecha) y Plomer. Desde este instante, el Poli tuvo más presencia arriba y entró más en contacto con el cuero.

Pero ese paso adelante, lógico, de los celestes, también propició que el Hércules llevara más peligro si cabe en sus acciones ofensivas, como sucedió en la jugada del 2-0, de nuevo protagonizada por Álex Martínez, quien se coló por la izquierda y asistió dentro del área al recién incorporado Pau, que la cruzó a la perfección camino a la escuadra para batir a Godino (72'). El partido comenzaba a ponerse realmente imposible de remontar.

Y así fue, pese a que el Poli no le perdió la cara al choque, lo que faltaría por ver será una nueva baja de cara al siguiente partido, pues Candela fue doblemente amonestado tras sendas faltas y acabó expulsado en el 85'.

Godino tuvo que intervenir en un par de accione spara evitar que el daño fuera mayor, mientras que el Poli también pudo acercarse en el marcador gracias a Plomer, quien lo probó de falta en el 79', y posteriormente Allyson, con un remate desde el suelo.