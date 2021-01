La hipoteca superior a 30 millones que el no ascenso le evitó al Almería

Alcanzado ya el ecuador liguero (a la UD Almería le resta por disputar el duelo aplazado con el Leganés, correspondiente a la última jornada de la primera vuelta), es buen momento para echar la vista atrás y analizar la hipoteca de la que el conjunto rojiblanco se libró al no ascender el pasado verano a la máxima categoría.

En el mercado invernal del curso 19-20 llegaron una serie de futbolistas (sería pretencioso calificarlos como refuerzos) que no ofrecieron el rendimiento esperado para contribuir a lograr el objetivo marcado, con la singularidad de que la mayoría de ellos tenía una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera.

El 16 de agosto, con la derrota por 1-2 ante el Girona en la primera ronda del play-off, el proyecto de Turki Al-Sheikh se quedaba con la miel en los labios, lamentando fallar en su ambiciosa primera acometida, pero quizá la jugada le saliera mejor de lo previsto a la vista del desembolso próximo a los 30 millones de euros que hubiera tenido que realizar el club por jugadores que no llegaron a cuajar, tanto de los que fueron firmados en verano como de un buen puñado de los que llegaron en enero.

Ejemplo ilustrativo es el de Ante Coric. El mediapunta croata llegó cedido por la Roma como uno de los fichajes estrella de la nueva propiedad. Mohamed El Assy llegó a dar por hecho en una rueda de prensa que ejecutarían la opción de compra, fijada en 6 millones de euros. Tal era la confianza depositada en el jugador balcánico, que luego no respondería sobre el césped. En la actualidad milita a préstamo en el VVV Venlo holandés, donde tampoco está teniendo protagonismo.

Valentin James Ozorwnafor es otro de los efectivos que pasaron sin pena ni gloria por las filas rojiblancas. El central nigeriano solo participó en cinco partidos y regresó al Galatasaray turco, donde sigue sin rascar bola. Al menos el africano tiene contrato en vigor, circunstancia de la que no pueden presumir ni Enzo Zidane ni Francis Guerrero. El francés era rescindido por el Almería el pasado verano y, aunque en un principio se especuló con la posibilidad de firmar por un conjunto marroquí, lo cierto es que a día de hoy está sin equipo. A Guerrero también lo cortó el Betis, denuncia mediante del jugador, y en la actualidad tampoco ha encontrado acomodo.

Del cuadro bético también llegó cedido el camerunés Wilfred Kaptoum, igualmente rescindido en el cuadro verdiblanco y que en diciembre encontraba acomodo en el Revolution de la Major League Soccer norteamericana. Otro préstamo frustrado fue el del guardameta Antonio Sivera, recordado entre la afición indálica por culpa de alguna llamativa cantada que reprodujo el pasado domingo en su regreso defendiendo la portería del Alavés en Copa del Rey.

Pero entre todos en la memoria colectiva de los seguidores perduran los penaltis cometidos por David Costas en momentos clave de la temporada que bien pudieron lastrar las posibilidades de ascenso directo. El central volvió al Celta de Vigo, donde está apartado sin disfrutar de un solo minuto e, inexplicablemente, para la web especializada Transfermarket sigue teniendo un valor de mercado de 1'2 millones de euros.

El almeriense Iván Barbero llegó para cubrir la vacante dejada por el hispano-senegalés Sekou Gassama y lo cierto es que con Darwin Núñez y Juan Muñoz por delante no gozó de demasiadas oportunidades, recalando este curso en el Alcorcón cedido por el Osasuna, donde ya ha firmado un par de dianas y a las órdenes de Anquela parece disfrutar de más minutos.

Las opciones de compra de Coric (6 millones), Juan Muñoz (unos 2'5), Ozornwafor (1'5), Sivera (alrededor de 7), Kaptoum (3), Francis (2), Barbero (2) o David Costas (2), que finalmente no tuvo que ejecutar al no lograrse el ascenso, evitaron a la entidad tener que abonar más de 25 millones de euros a sus clubes de origen por futbolistas que hoy en día no juegan con asiduidad o incluso están sin equipo.

El club sí decidió hacer efectivas las cláusulas de contratación de José Carlos Lazo (4 millones al Getafe) o Nikola Maras (1'3 millones al Chaves), mientras que renovó con el Birmingham la cesión de Fran Villalba y dio el pelotazo en la ventana veraniega de fichajes vendiendo a Darwin Núñez al Benfica a cambio de 24 millones de euros en el traspaso más caro de la historia del fútbol de plata español.