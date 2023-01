La historia llama a la puerta del juvenil en el Almería-Alavés

No es la primera vez que se juegan unos octavos de la Copa del Rey juvenil, porque el Almería ya lo hizo cuando el torneo del k.o. no reunía a 32 equipos, sino a 16; pero sí es la primera ocasión en la que una escuadra almeriense supera la primera ronda, logro conseguido hace dos semanas por los muchachos de Alberto Lasarte ante el Elche (2-1). La continuación del relato pasa este miércoles por el Francisco Pomedio de Huércal de Almería (19:00), el escenario de una previsible batalla por una plaza en cuartos de final, para lo que habrá que eliminar al Deportivo Alavés. Y aunque seguramente el mister y los jugadores quieran abstraerse de este pensamiento, nadie se atreve a decir que el Almería no sea el favorito para clasificarse.

Es el partido seguramente más grande hasta el momento que van a jugar todos los chavales rojiblancos, ese extraordinario ramillete de jugadores que están consiguiendo unos números para el recuerdo desde que comenzó la temporada. Imparables en liga, siguen al frente de la clasificación en División de Honor tras aguantarle al Sevilla de Youth League en Nervión este pasado domingo (0-0). Pese a que el Betis lo igualó a puntos, siguen por delante los rojiblancos, victoriosos por ahora en el duelo directo con los béticos y además con mejor diferencia de goles (+31 sobre +30). El campeón del grupo debe salir de la dupla, y de acabar primeros se sumaría otro hito a la excelsa campaña: jugar por la Copa de Campeones entre los 8 mejores de España.

El Alavés no asusta, marcha sexto en el grupo 2 de División de Honor, posición a la que cayó esta semana tras sumar su segudo partido seguido sin ganar. Sin embargo, fue solvente para eliminar a domicilio al Real Zaragoza en la anterior ronda copera (0-2)

Pero esa es otra competición, y ahora no toca. Precisamente entrar entre los 8 mejores, pero de la Copa, es el gran objetivo del equipo indálico, que volverá a estar plenamente arropado en la grada este miércoles, pues se espera un ambientazo como ya sucediera en el duelo ante el Elche. La ronda es a partido único y doblegar a los vascos supondría llegar a cuartos de final, la ronda antesala de la gran final a 4, en sede única, con la que se dirimirá el campeón.

"Los aficionados que vengan van a pasárselo muy bien, van a disfrutar porque van a vivir un partido histórico para el Almería. Es difícil que el Alavés venga aquí en partido oficial, es un equipo que no estamos acostumbrados a ver aquí, juega muy bien al fútbol, tiene muy buenos jugadores como el Almería, así que se van a ver dos grandes equipos, con dos estilos diferentes y sobre todo un partido histórico con todo el aliciente para que la afición venga a animarnos", señala el entrenador jienense del Almería, Alberto Lasarte.

En una línea similar se muestra uno de los jugadores con más nivel de un equipo que alberga a grandes talentos, Marcos Peña, quien dice tener "mucha ilusión y ganas, porque seguramente es uno de los partidos más importantes que voy a jugar, dentro del vestuario es igual, todos estamos mentalizados y queremos seguir pasando rondas hasta donde podamos". Según el futbolista, Lasarte les ha pedido que "compitamos como sabemos, que respetemos al rival y salgamos a darlo todo". Tal como sucedió frente al Elche, que "nos quedamos asombrados cuando salimos a calentar, de tanta gente que había", Peña cree que este miércoles "la afición nos va a ayudar bastante, como ya hicieron cuando nos marcaron el gol en el anterior partido".

