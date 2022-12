El homenaje a Ortiz será el martes 27 entre un combinado de amigos y leyendas andaluzas

En una sala de prensa del Power Horse particularmente concurrida, José Ortiz Bernal presentaba más de diez años después de su retirada, el partido homenaje que la afición almeriense le brindará por toda su carrera futbolística. La cita será el próximo martes 27 de diciembre en el recinto de la UD Almería a partir de las 19:00 horas. La organización ha establecido precios populares, 1€ para los niños menores de 12 años y 3 euros para los adultos, siendo la recaudación destinada a la Asociación Argar de niños con cáncer.

El partido medirá a un combinado de amigos del 'eterno capitán', entre los que anticipó que vendrán algunos como Francisco Rodríguez Vílchez, Kalu Uche o Juanlu, con otro de leyendas andaluzas. El equipo de Ortiz estará dirigido además desde el banquillo por Juan Casuco, entrenador del conjunto rojiblanco plagado de jugadores almerienses que logró el ascenso a Segunda División en 2022.

Visiblemente emocionado, el futbolista zapillero tomaba la palabra para explicar sus sensaciones ante el reconocimiento del mundo del fútbol almeriense: "Quiero agradecer a la UDA abrirnos las puertas de su casa. Estoy feliz, emocionado y nervioso, es un sueño para mí. Me voy a extender porque han pasado más de 10 años. Quiero despedirme de la afición, que no ha parado de demostrarme su cariño todos estos años, como en Leganés o con Grada Joven tras el ascenso".

El mítico jugador rojiblanco recordaba cómo se fraguó la iniciativa: "Agradezco a Ángel Acién o Juan José Melero que tuvieran la idea una vez pasada la pandemia y también a Ramón Fernández-Pacheco, que cogió el guante. Igualmente a Turki Al-Sheikh y su Junta Directiva, que ha hecho al club más grande, dejando el Estadio de lujo y con el proyecto de la Academia".

Se ha contemplado asimismo la posibilidad de que aquellos interesados que no puedan acudir al Estadio, puedan realizar su contribución a través de una fila 0 con donaciones mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES69 2100 4151 8122 0002 6691. Rosa Onieva, presidenta de la Asociación Argar explicaba la importancia del acto para su organización: "Tendrá dos vertientes, el propio homenaje a Ortiz y la recaudación de fondos para los niños enfermos y sus familias".

La presentación concluía con las intervenciones de Javier Aureliano García y María del Mar Vázquez. El presidente de Diputación glosaba la figura de Ortiz a lo largo de su trayectoria: "Es perfecto que 20 años después pueda reconocerse su figura. Recuerdo sus celebraciones de los goles haciendo el 'observador'. Tenemos también a uno de los mejores árbitros del país, David Fernández Borbalán, otro de los incentivadores, así como las peñas. Es una persona que sabe que trabajar en equipo da el éxito y ha llevado el nombre de Almería por todos los campos de España, desde Tercera a la élite del fútbol en Primera. Es un auténtico referente y no puedo callarme que se tenía que haber celebrado antes. Desde la humildad siempre has sido un estandarte del almeriensismo. Yo me considero muy almeriense y muy de mi capitán, José Ortiz".

La alcaldesa de la capital, por su parte, invitaba a todos los almerienses a participar en el acto el próximo día 27 de diciembre: "El fútbol es un deporte muy importante para la vida porque despierta un sentimiento de lealtad. Cuando uno siente los colores de su equipo por encima de todo es leal y eso nos pasa con José Ortiz, que ha sido siempre un gran capitán y embajador de Almería. Invito a todos los almerienses a que acudan el día 27 a ver a todas esas leyendas y al propio José, así como para ayudar a la Asociación Argar, nunca sobra la ayuda, cualquiera, por pequeña que sea, es bienvenida".