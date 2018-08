¿La hora de la 'Next Gen'?

Desde hace dos temporadas, la ATP viene fogoneando con insistencia a la denominada Next Gen, pero las jóvenes promesas del tenis todavía no pudieron cumplir con las expectativas y dar el salto de calidad en los grandes torneos, que siguen siendo dominados por los mismos nombres desde hace más de una década.

¿Será el Abierto de Estados Unidos el momento para que Alexander Zverev, Denis Shapovalov o ahora el griego Stefanos Tsitsipas puedan cortar la hegemonía de las leyendas?

La lógica indica que en algún momento Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic, los campeones de los últimos siete grandes, dejarán de ganar. Pero todavía, con los tres por encima de los 30 años, siguen siendo los favoritos a seguir sumando Grand Slam.

"Me parece que la próxima generación todavía no explotó", remarcó Federer antes del inicio del torneo. "Todavía necesitan la victoria en un Grand Slam, la victoria de un Masters 1000 o como quieran llamarlo. Todavía necesitan dar ese paso", añadió el suizo, que igualmente aclaró que siente que falta poco para que lo hagan.

Para Nadal, el problema de los nuevos talentos es que todavía no se fueron los viejos campeones. "No es que les esté costando mucho, sino que nosotros llevamos muchos años arriba", remarcó el número uno del mundo. "Los jóvenes que están viniendo: Zverev, Shapovalov... No los voy a nombrar a todos, pero hay muchos que ahora mismo sí que creo que son especiales y evidentemente nos van a sustituir", afirmó el balear.

En el mismo sentido se pronunció Juan Martín del Potro, que ganó en Flushing Meadows en 2009, antes de cumplir los 21 años. "Son muy buenos y ya son el presente, pero también tienen un gran futuro. Tienen un gran potencial para seguir subiendo en la clasificación y ya están haciendo una gran temporada", expresó el número tres del mundo, que vaticinó que la victoria de un joven "sucederá muy pronto".

De la nueva camada, el alemán Zverev destaca claramente sobre el resto. A sus 21 años acumula nueve títulos, tres de ellos en Masters 1000, y ya tocó el podio del ranking mundial. Sin embargo, su rendimiento en los Grand Slam es todavía una cuenta pendiente, con los cuartos de final de Roland Garros como su mejor actuación. Y en el US Open nunca superó la segunda ronda.