La hora de Fred en el Poli El Ejido

No llega ni a 20 años y el próximo domingo se pondrá entre los palos del Polideportivo El Ejido en el choque de la quinta jornada liguera, que el equipo celeste disputará en Cartagonova ante el filial del ‘Efesé’. Fred Meireles, de 193 centímetros, ya tuvo la oportunidad de debutar en el tramo final del choque que su equipo empató en casa ante el Recreativo Granada, por la expulsión de un Jesús Godino que ha sido sancionado con un partido tras ver la roja directa, tal como comunicó en la jornada de ayer el Juez Único de Competición de la Segunda RFEF.

La sombra de Jesús Godino es muy alargada en el Poli. Es el hombre con más temporadas acumuladas en el equipo, cuatro, capitán y uno de los líderes morales del vestuario. Y a todo ello se une quizá lo más importante: su gran talento como portero, que permite salvar muchos puntos a lo largo de la temporada gracias a sus paradas, como ya ha demostrado también este curso. David Cabello, no obstante, confía plenamente en Fred y de hecho reconoce que “iba a jugar en próximas fechas, estaba previsto que fuera así, y no porque Godino no lo estuviera haciendo bien, sino porque es necesario que todos los jugadores puedan aportar y ser útiles al equipo, y Fred ofrece totales garantías”.

Cartagena B-Poli: domingo a las 12:00 horas El Polideportivo El Ejido ya conoce el horario para su próximo partido liguero, correspondiente a la quinta jornada en el grupo 4 de Segunda RFEF. Se medirá ante el Cartagena B en el mítico estadio Cartagonova el próximo domingo 2 de octubre, a partir de las 12:00 horas. Será el primer partido del curso que se juegue en horario matinal para los celestes. El equipo de Cabello ocupa posición de promoción de permanencia tras cuatro jornadas, con 4 puntos. Por su parte, el plantel que entrena el exfutbolista Pepe Aguilar es colista con un punto, empatado en lo más bajo de la tabla con el Utrera.

El joven arquero de 19 años, que llegó este verano procedente del Real Valladolid juvenil, de hecho saltó al campo con una gran personalidad cuando tuvo que jugar en el choque ante el Recreativo Granada, y lo hizo bien cada vez que tuvo que intervenir. La de Cartagena será su gran prueba de fuego desde el inicio y tiene la oportunidad de demostrar el por qué de su fichaje. Al hilo el míster Cabello explica que “nosotros no fichamos a nadie sin conocerlo, y en el caso de Fred sabemos de su potencial y del rendiniento que nos puede dar, como demuestra también en los entrenamientos”.

Godino fue expulsado en el referido encuentro cuando tuvo que salir de su área y realizó una falta, considerando el colegiado que era el último hombre.