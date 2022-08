Las horas más frenéticas de Turki

Ya sea la continuidad de Sadiq y Ramazani o la marcha de uno o incluso de ambos (el último escenario es bastante difícil) es uno de los asuntos más importantes de los 37 meses que lleva la propiedad árabe en Almería, como quiera que se trata de las dos principales estrellas del anhelado proyecto de Primera División. Rubi ya ha dicho por activa y por pasiva que respirará tranquilo cuando acabe el mercado, incluso apuntando públicamente que ha invitado a reflexionar al club sobre si interesa más que ambos se queden o el dinero de la/s venta/s.

El dinero ingreso por el belga o el nigeriano ayudaría a la entidad en el plano económico, pudiendo ampliar el límite salarial y el presupuesto, además de seguir viendo al Almería como un club trampolín hacia grandes clubs para captar jóvenes talentos; sin embargo, una de las dos marchas sería un palo para Rubi transcurridas ya tres jornadas del campeonato, sin saber cómo rendiría el sustituto.

Ni corto ni perezoso, el propio Turki, que lleva unas semanas en El Toyo, escribió en perfecto español anoche que "en las próximas 72 horas" iban a afrontar "una de las batallas mas importantes por el futuro del club". De momento, Ramazani no se ha ejercitado en el entrenamiento de esta mañana (sí lo ha hecho Sadiq, objetivo de la Real Sociedad), alegando el club que estaba en la enfermería tratándose de unas molestias.

Sin embargo, en un final de mercado que puede ocurrir de todo, máxime con el jeque de por medio, la ausencia del belga en la sesión no significa ni mucho que vaya a tomar la rampa de salida sí o sí. No en vano, el propio Sadiq se quedó los dos últimos amistosos de pretemporada sin jugar, diciendo abiertamente el jeque que no querían truncar una futura venta, jugando posteriormente el nigeriano las tres primeras jornadas ligueras teniendo bastantes opciones de seguir siendo rojiblanco el viernes...