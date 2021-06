Ocho horas de oro en la Trackman Cycling

Volvió a darse el pistoletazo de salida en el Circuito de Velocidad Costa de Almería. Bicicletas engrasadas, ciclistas pletóricos de energía, una meteorología que acompañaba y a pedalear durante ocho horas. Pistoletazo, fuera mascarillas y a tirar de riñón por las curvas taberneras.

Había ganas, muchas ganas de volver a disfrutar de una competición tan bonita como exigente. Como tantas pruebas deportiva, la Trackman se había suspendido en 2020 por la pandemia y un año después, se ha disputado con todas las medidas de seguridad pertinentes, pero sobre todo con muchísima pasión.

“Nos adaptamos para cumplir con todos los protocolos de seguridad requeridos por las autoridades sanitarias. Ha habido dos tomas de temperatura para los participantes según accedan al circuito, zonas acotadas para ellos dentro de los box, una zona de avituallamiento así como la exigencia de llevar las mascarillas en todo momento, salvo para los ciclistas que se encuentren dentro de la pista compitiendo”, explicó Francisco Reyes, de la organización de la carrera.

Onieva Lars en categoría masculina y Villa Villanueva en femenina fueron los ciclistas que más vueltas consiguieron dar al Circuito de Velocidad Costa de Almería. En esta ocasión, la prueba se ha disputado sólo en la modalidad de 8 Horas Non Stop, en las que los ganadores dieron 63 y 53 vueltas respectivamente. Un tercio del día pedaleando sobre el asfalto de Tabernas, acompañado y animado por sus familiares y compañeros de equipo, puesto que no ha podido haber público detrás de las vallas. Por fortuna, después de una semana muy dura de viento de levante, sopló con muy poca fuerza en el día de ayer, lo que agradecieron los ciclistas, que no tuvieron un rival extra en la meteorología.

Francisco Reyes (organización) "Ya pensamos en la próxima edición, en la que esperemos volver a contar con público”

Felicidad, satisfacción y cansancio a partes iguales en los organizadores, los equipos y los ciclistas. Había ganas de que se volviera a correr esta Trackman Cycling, que los organizadores confían que vuelva a contar con el calor del público en la edición de 2022.