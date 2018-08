El de hoy sí que es oficial

En unas horas volverá a rodar el balón en el Estadio de los Juegos Mediterráneo. Bueno, en unas horas dependiendo de a qué hora lean esta previa, pues al mono que hace los horarios del fútbol español no se le ha ocurrido otra idea mejor que poner este partido a las diez de la noche de un domingo. Es decir, que si se retrasa, el pitido final puede darse en los primeros minutos del lunes. Un disparate federativo de los muchos que esperan esta temporada.

Pues eso, que las puertas del Mediterráneo se volverán a abrir para acoger a aficionados deseosos de ver en directo a su nuevo equipo. Han cambiado las equipaciones y quince caras de la primera plantilla, una revolución total. Quien sigue es Fran Fernández, que manda una y otra vez el mensaje de paciencia y tranquilidad, pues sabe que ensamblar tantas piezas nuevas requiere un tiempo que pocas veces se otorga en el fútbol.

El césped ha sido tratado y aunque no estará en su mejor estado, aguantará bien

Tras más de tres meses sin que el balón rodara en el campo de la Vega de Acá, algunos aficionados vieron en directo el partidillo del pasado jueves ante el filial. Como en verano ya no hay bolos en el Mediterráneo, la afición hace los esfuerzos que sean para ver a sus jugadores. Pero el de hoy nada tiene que ver ni con esa pachanga, ni con las veraniegas, ni tan siquiera con el partido de la primera jornada en Cádiz, donde el equipo dejó mala imagen. Hoy hay en juego tres puntos que ya son importantes para el nuevo proyecto de Fran Fernández, para quitarse el mal sabor de boca del debut y para brindar con la afición por una temporada en la que, como mínimo, se espera llegar salvados a la última jornada liguera.

El Tenerife, mismo rival que tuvo el Almería de Emery para abrir la competición en el Mediterráneo, estará enfrente esta noche. Es la antítesis de los rojiblancos, pues apenas tiene incorporaciones nuevas y Etxeberria tiene bien perfilado a su conjunto. Por contra, el míster almeriense tendrá que probar, experimentar y fallar, hasta que acierte con su once tipo y comiencen a llegar las victorias. Pero eso también va a costar derrotas, pitos en las gradas y enfados presidenciales.

Pistas no quiere dar Fran. Nunca ha sido un hombre de guardarse mucho sus cartas, aunque le gusta seguir su ritual de realizar una jornada de activación en la mañana del partido, momento en el que se dará la convocatoria para el encuentro. En el once habrá novedades, puesto que René y Álvaro estarán, después de haber cumplido su sanción. Igualmente, si Owona y Nano no están recuperados de sus problemas, Ibiza y Andoni pueden tener su primera oportunidad.

Enfrente, después del empate en la primera jornada ante el Nástic de Tarragona, el Club Deportivo Tenerife afronta su segunda salida consecutiva con el objetivo de conseguir la primera victoria de la temporada, para lo que el equipo de Etxeberria tratará de no cometer los mismos errores que en la primera parte del partido inaugural.

Por lo tanto, la meta canaria será parecerse más al equipo de la segunda parte, en la que generaron más ocasiones de gol y lograron empatar en la última ocasión del partido. Una de las novedades esperadas en el once inicial es la presencia del onubense José Naranjo, que fue uno de los mejores del cuadro canario a pesar de salir desde el banquillo, aunque menos claro está el nombre del sacrificado.

Ante esto, los rojiblancos tienen que hacerse dominadores del balón y del campo, lo que faltó en Cádiz. Los tres puntos de hoy sí que valen, no tanto por las urgencias clasificatorias, sino por comenzar a tener sensaciones positivas.