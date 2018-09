"Ni nos hundimos antes ni nos conformamos ahora"

Esteban Saveljich llegó como anillo al dedo para cubrir la traumática marcha de un baluarte canterano como Joaquín. Con gran ascendencia en el graderío, el central argentino empieza a asumir el rol esperado de aportar la jerarquía necesaria en la zaga y las dotes de mando entre sus compañeros de línea.

-A las buenas rachas hay que darle continuidad...

-La verdad que sí. Así como están las malas también están las buenas y cuando uno se acostumbra a ganara la siguiente semana aunque sea de rebote terminas sumando. Es importante ganar para seguir con esa buena racha y con esa dinámica de los últimos partidos.

-Parece que el equipo empieza a notar esa buena mezcla entre experiencia y juventud a la que aludió en su presentación.

-La gente que somos más experimentados ejercemos de sostén del equipo para tomar las responsabilidades y que los más jóvenes se dediquen a jugar porque la verdad que lo hacen muy bien. Si equilibramos eso vamos a ser un equipo muy competitivo.

-¿Alguna molestia física?

-En la última jugada del partido del fin de semana se me cargó un poco el cuádricpes y para no arriegar he hecho lo físico y paré en lo reducido, que no era tan exigente.

-¿Por qué cree que cuesta tanto ganar en Los Pajaritos?

-El año pasado perdimos 5-1 con el Albacete allí. Es un partido y un estadio más y hay que tomarlo así. Da igual que sea Numancia, Zaragoza u Osasuna, trataremos de ser protagonistas fuera como en casa y ahí está la clave.

-¿La idea es trasladar a la Liga lo que se vio a domicilio en Copa?

-Sí, eso estamos trabajando, que la intensidad que ofrecemos los 95minutos en casa sea igual fuera, otra de las claves.

-¿Las dos victorias seguidas le quitan un peso de encima a los más jóvenes?

-Creo que se ha empezado la semana con mucha más alegría. Esto acaba de empezar y la gente tampoco estaba tirada abajo, pero ganar como se hizo el otro día y al Málaga te da mucha confianza e interiormente lo sientes, viniendo con otra predisposición a entrenar. Puntuando el fin de semana, ojalá que sean los tres puntos y si no al menos uno, nos haría seguir con esa ilusión y ganas.

-¿Más motivación ahora que complacencia?

-No hay que conformarse, tampoco si hubiéramos ganado todos los partidos. Ni hundirse si los hubiéramos perdido todos. Es una categoría súper difícil y competitiva. El año pasado el Rayo no hizo muy bien la primera vuelta y en la segunda ganaba todos los partidos, ascendiendo al final. El Valladolid era otro caso similar. Hay que tener los pies sobre la tierra y cuando vayamos viendo que el objetivo se puede conseguir, mucho mejor.

-¿Se nota aún que hay jugadores faltos de pretemporada?

- En mi caso no hice la pretemporada completa porque las dos primeras semanas fueron de recuperación. Todos, los que hayan hecho pretemporada entera o media, tenemos que dar un plus, un paso más exigiéndonos a uno mismo. Eso hace que un equipo crezca.

-¿Le demanda Fran Fernández aportar en el juego aéreo ofensivo?

-Lo que aportan todos los centrales. En el juego aéreo tenemos que ser ganadores y sacar ventaja de eso porque muchas veces en esta categoría los partidos se abren por balones parados. Hablar, ordenar y poco más.

-El equipo empieza a mostrar buen equilibrio táctico.

-En el partido con el Zaragoza nos plantamos de otra forma, tratando de defender lo más arriba posible y dejando los menos espacios posibles. En el momento que estaban cansados y abiertos, tanto Rioja primero como Chema o Narváez cuando entraron marcaron la diferencia a nivel físico porque son jugadores que a nivel técnico son muy buenos. Esa ventaja la supimos aprovechar bastante bien.

-¿Le ha sorprendido el desparpajo de los que vienen de Tercera?

-No porque si me pongo en su lugar vienes con mucha ilusión. Lo están aprovechando, haciéndolo muy bien. Ojalá que por el bien del equipo primero y por el bien personal de ellos sigan por este camino.