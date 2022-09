El Inagroup El Ejido buscará en Benavente sus primeros puntos

El Inagroup El Ejido Futsal viaja este viernes hacia Benavente (Zamora) donde este sábado a las 19 horas tendrá que enfrentarse al Atlético Benavente en partido de la segunda jornada de esta Segunda División Nacional.

El equipo afronta así uno de los viajes más largos que tiene esta temporada y lo hace tras una buena semana de trabajo, pero con deberes pendientes. Y es que como señaló el técnico celeste, José Escrich en la previa del partido, el equipo lleva "varias semanas trabajando muy bien, pero luego llega el partido y no somos capaces de plasmar ese reflejo del día a día", al tiempo que se mostraba confiado en que eso cambie este sábado en Benavente, "que el equipo dé otra cara, que seamos capaces de hacer más cosas, porque el grupo a nivel de trabajo, de exigencia y de táctica está a un nivel alto, pero nos falta el poder consolidarlo en el partido. Y en ello estamos trabajando".

Sobre el encuentro en sí, Escrich apuntó que se verá a dos equipos "a los que en la primera jornada no nos ha ido nada bien, hemos perdido ambos de forma holgada y, a pesar de que es solo la segunda jornada, vamos ya los dos con necesidad de sumar, por lo que va a ser un partido intenso, caliente y donde va a ser complicado llevarse los tres puntos para cualquiera de los dos".

Y todo ello en una pista que además es muy complicada. "Todo el mundo sabe que cuando vas a Benavente no vas a ganar fácil. La afición aprieta mucho, el equipo es mucho más intenso, en casa dan una cara diferente, y si tienen la necesidad de los tres puntos más todavía", comentó el técnico celeste, quien, no obstante, subrayó que "estamos en Segunda División y nadie nos va a regalar nada. Tenemos que ser conscientes y abstraernos del ambiente, hacer nuestro trabajo y competir por lo nuestro".

En cuanto al desarrollo del encuentro tanto Inagroup El Ejido Futsal como Atlético Benavente saldrán de bien seguro a buscar la victoria desde el primer momento "y va a ser un partido caliente en ese sentido, vamos a buscar el balón, presionar arribar, y vamos a ver quién hace el primer gol, porque eso puede decantar un poco la balanza sobre todo a nivel mental, ya que los dos venimos de mal resultado el fin de semana y ese primer gol puede hacer daño".

Por eso, el técnico celeste hacía hincapié en la importancia de encajar pocos goles, "estar siempre dentro del partido, ser conscientes de que el partido va a ser muy largo, que tendremos que remar en momentos duros, ponernos el mono de trabajo y que en esos momentos complicados el equipo sea sólido y tener nuestros momentos. Y si al final tenemos que arriesgar también lo haremos".

En la convocatoria de los celestes no estará Chus que tras la roja directa que vio en el partido ante Peñíscola no puede jugar, pero no quiere excusas José Escrich para afrontar este partido. "Esto nos va a pasar a todos los equipos, que tendremos lesiones y bajas durante la temporada, por lo que no hay excusas, hay que competir igual", al tiempo que se muestra convencido de que " va a haber un momento que se va a volver el partido loco y vamos a tener ocasiones los dos. Vamos a ver quién está más acertado. Hay que tener paciencia, calma, estar muy ordenados y ya llegarán nuestras ocasiones, pero tenemos que tener nuestra portería a cero el máximo tiempo posible".