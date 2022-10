El Inagroup El Ejido no se fía del colista, Gran Canaria

Inagroup El Ejido Futsal visita este sábado (18:00) al Gran Canaria, colista de la clasificación en esta Segunda División y que aún no ha estrenado su casillero de puntos.

Una situación que preocupa al técnico celeste, José Escrich, que no quiere relajación en su equipo. "Es un equipo que no lleva ningún punto y eso puede llevar a engaño a los jugadores. Creo que hay que insistir mucho en que en casa está jugando bien y que si te pones en su situación, ellos van a salir a tope, porque tienen que sumar y llegamos en una situación en la que ellos tienen urgencia a nivel de clasificación y van a darlo todo para ganar, más aún como locales".

Todo ello en una semana que no ha sido fácil para los celestes tras el empate ante el CDE El Valle, pero del que José Escrich hacía una lectura positiva. "Estoy contento del último partido, a pesar del empate, creo que generamos muchas ocasiones. De hecho, no recuerdo ningún partido con tantas ocasiones de gol, pero esto es el deporte, a veces entran y otras no. Estoy seguro de que vamos a mejorar, esa es la línea y el trabajo porque el sábado tenemos un partido difícil, hay que ir con la mentalidad positiva y que los tres puntos se vengan con nosotros de vuelta, porque son muy importantes para nosotros".

De hecho el técnico reconocía que "ha sido una semana en la que nos costó empezar, porque lo hicimos con unas sensaciones agridulces tras lo que fue el partido en casa frente a CDE El Valle, pero la hemos acabado a un nivel muy bueno. Seguimos creciendo como equipo, cada vez estamos haciendo las cosas mejor y lo que sí deseamos es que se vea reflejado en la pista".

Sobre la presión, José Escrich incidía en que "ahora mismo la presión ya es para los dos equipos porque al final ellos tienen la presión de sumar sus primeros puntos, pero nosotros la presión de tener que sumar los tres puntos para subir arriba en la clasificación y no va a haber ningún partido en el que no se tenga presión".

La buena noticia de la semana es que después de varias semanas alejado del parquet, este fin de semana Motos va a poder entrar en el equipo, "lo que es importante para que sienta esas primeras sensaciones y empiece a tomar contacto con el grupo en la pista. Nos alegramos que esté de vuelta porque es un jugador que va a aportar mucho al equipo".