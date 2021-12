Inagroup El Ejido vuelve a jugar en casa: recibe este miércoles al segundo, Peñíscola

El Inagroup El Ejido vuelve a jugar partido intersemanal, esta vez de liga y de nuevo en el Pabellón Municipal (18:00 horas), que acogerá este miércoles la tercera cita en ocho días para los hombres de José Fernández.

El equipo celeste está invicto en su cancha esta temporada en Segunda División y viene de doblegar al potente Bisontes Castellón en la última jornada (3-0), un equipo que llegaba tercero a El Ejido, pero que no pudo con la intensidad y el buen juego del equipo ejidense.

Su rival en esta jornada liguera es otro ‘coco’ de la Segunda División, un Peñíscola que actualmente marcha segundo en la tabla clasificatoria. Los ejidenses ocupan puesto de play off, por lo que el choque no puede ser más interesante de cara a los aficionados. No obstante, y tal como apunta el entrenador del equipo ejidense, el equipo levantino llegará "herido" al choque, porque ha sumado tres derrotas seguidas, una en Copa y dos en liga.

"Son tres puntos vitales para seguir arriba"

"Jugamos otra vez en casa y ante uno de los equipos que están llamados a ascender, porque viene de Primera, tiene unos jugadores con una calidad muy buena y está haciendo muy buenos números, un inicio de temporada muy buena", expresa el entrenador celeste, José Fernández, quien pese a reconocer que "estamos fuertes en casa y sumando de tres en tres, tenemos muy pocos días de descanso y sabemos de la dificultad del rival". A juicio del míster, son "tres puntos vitales para seguir en el grupo de arriba".

Será el antepenúltimo partido de la primera vuelta para el equipo ejidense. "Nosotros vamos partido a partido y hay que valorar sobre todo la recuperación de los jugadores; creo que estamos haciendo muy bien el trabajo entre semana, para intentar llegar en las mejores condiciones al partido", apunta el entrenador, que podrá contar de nuevo con Nacho Gil pese a sus problemas de tobillo.

En el marco de este partido el club ejidense pone en marcha una iniciativa solidaria para la recogida de juguetes nuevos, a beneficio de la asociación 'Ilusiones Rosario Cogolludo'.