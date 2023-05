Lo individual y lo colectivo

Si en mi anterior misiva comentaba lo inocua que es la UDA fuera de casa, podríamos decir todo lo contrario en el Power Horse, hasta el punto de que en la clasificación en la que solo se computan los encuentros como local, los de Rubi están instalados en posiciones europeas en el momento de redactar estas líneas. Y no solo eso, también llama la atención los tantos a favor cosechados por la UDA en los 18 partidos disputados en casa, ya que el mismísimo Barcelona tan solo supera a los rojiblancos en cinco goles con la misma cantidad de encuentros disputados en el Camp Nou. Como diría José María García, ojo al dato. Y es que, a la postre, la referida estadística es la que ha colocado a la UDA al borde de la salvación matemática, que como sostuve en anteriores artículos no se iba a ir más allá de los 40 puntos, pese a las predicciones más alarmistas que situaban dicha permanencia en 43 puntos como mínimo.

La situación de la UDA es óptima, pero de nuevo llega el turno de ejercer de foráneo en un campo harto complicado como Anoeta, con la probabilidad de tener que rematar la faena en otro choque clave ante el Valladolid, que en ese caso se presume dramático. Comento esto porque hace justo un año se acariciaba el ascenso con la victoria en el mismo escenario de este próximo martes y al final hubo que esperar, tras dos oportunidades más, al último segundo de la última jornada. Por eso, avisados estamos.

Recuerdo ahora la foto de Turki abrazado a Lázaro y a El Bilal en el hotel donde se hospedó el mandatario saudí durante su larga estancia veraniega del año pasado en Almería. Presumía Turki de estrellas emergentes para la nueva UDA de Primera, pero varios fueron los palos y burlas que tuvieron que sufrir ambos peloteros durante gran parte de la temporada. Al final, con los dos ratos que ambos han jugado se han convertido en los máximos goleadores de su equipo hasta el momento. Una lección más que nos brinda el fútbol cuando hay que enjuiciar a un jugador, máxime si es joven. Ahora bien, me quedo con el que realmente nos vino caído del cielo. No es otro que Luis Suárez con su aportación en forma de goles, y sobre todo en forma de asistencias. Recuerdo aquella de Vigo a Arnau en una situación límite para una UDA que estaba penúltima, o la de este último choque a Lázaro superando en velocidad al defensor bermellón, en desventaja y con el esférico. Por no rememorar el auténtico punto de inflexión de la UDA, cuando en el descuento vencía el Cádiz en el Power Horse con la UDA hundida en la clasificación. Ahí estuvo Suárez para provocar el penalti de aquel trascendental empate.

En cuanto a lo colectivo, Rubi ha sabido manejar el equilibrio emocional de la plantilla para que la unión del grupo influya positivamente. Sin embargo, la más que posible salvación no me ciega a la hora de haber tenido que extraer el máximo rendimiento a su plantilla, por modesta que sea. Me llamó la atención las declaraciones de Rubi al término del partido aludiendo a que les daba más valor a los tres goles logrados que a dejar la portería a cero. Habría que matizarle a Rubi que con el empate a cero se obtiene mínimo un punto y con tres tantos cosechados se puede perder. Al final, uno se explica la causa de la deficiente estructura defensiva del conjunto de Rubi.