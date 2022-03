Campeón 25 años después

Segundas partes nunca fueron buenas para algunos. Otros, como el buen vino, mejoran con los años. Es el caso de José Antonio Castilla, un haltera almeriense que iba para figura de pequeño y ha terminado siéndola un cuarto de siglo después. Empecemos por los años mozos.

A los 14 años, Castilla empezó a levantar la barra. Campeón de Andalucía y el campeonato de España que era su objetivo. Trabajaba por ello, lo tenía en mente, pero llegaron las malditas lesiones. Rotura de menisco y ligamento de la rodilla y primero, y dislocación del codo después, precisamente batiendo un récord autonómico. El sueño parecía alejarse, pese a tener una de las mejores marcar del Criterium Nacional, el almeriense dejaba a un lado la halterofilia a los 22 años para centrarse en el trabajo y formar una familia.

El gusanillo seguía ahí. Castilla ya no era el joven soñador que tenía puestas todas sus esperanzas en un deporte que le apasionaba, sino que ahora era un hobbie que tenía que compaginar con las horas de ‘curro’ y las tareas domésticas. Ni la pandemia conseguía frenar las ganas que tenía de conseguir el logro que se le había resistido veinticinco años antes. La veteranía le hizo saber frenar el ímpetu y esperar su gran oportunidad.

Ésta iba a llegar en noviembre del pasado año en Almendralejo (Extremadura). Podía haberlo intentado en 2020, cuando el Campeonato de España se realizó de forma online, sin embargo prefirió hacerlo presencial y el oro iba a acabar en su cuello. 81 kg. en arrancada y 101 en dos tiempos, una marca que nadie pudo superar y que servía para ver cumplido su gran objetivo, ser campeón de España en la categoría máster 45, con un peso de 67 kilogramos.

“La verdad es que estoy muy contento, eufórico. Tenía esa espina clavada desde hacía casi 30 años y me la he podido sacar”, asegura el deportista del Club de Halterofilia Almería, que no deja la oportunidad de destacar la importancia en este éxito de sus entrenadores, Rafael y Silvia Martín: “Son maravillosos, tienen la capacidad de sacar lo mejor de sus pupilos”.

El éxito le ha motivado. Castilla vuelve a sentirse un chaval y está dispuesto a seguir trabajando para colgarse alguna que otra medalla más. “Quiero batir algún récord de España. En dos tiempos creo que lo puedo conseguir, en dos tiempos levanto 105 kg. que es donde está la marca. Con la experiencia que he adquirido, creo que lo puedo conseguir”, finaliza orgulloso y soñador, tal y como era de joven.