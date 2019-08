Unos días de descanso después de la presión mediática a la que se ha visto sometido por su sentencia por la guerra del fútbol, no vienen mal. Ha aprovechado para bajar a Almería, donde ha asistido a una de sus pasiones, los toros, y ha conseguido estar alejados de los ecos de la FEF y LFP.

–¿Qué le trae por Almería?

–He venido a ver a unos amigos, me gusta venir por lo menos una vez al año. Es una tierra que me gusta mucho por su hospitalidad, por su gastronomía y he aprovechado para ver los toros y disfrutar de la Feria.

–¿Qué le han parecido las dos primeras corridas?

–Artísticamente, la del domingo fue magnífica, un encierro sobresaliente de Zalduendo. Estuvieron muy bien los tres toreros, con un estilo diferente. La plaza de Almería es muy agradable, aunque noté un poco de bajón en la asistencia al público. Me comentan que puede ser por el cambio de fechas y la cercanía de la Feria de Málaga; igualmente me lo pasé muy bien en el coso de la Avenida de Vilches.

–Además de los toros, ¿vio la primera jornada de fútbol?

–No pude, estaba de viaje y no llegué a ver al Almería, aunque sí que me hubiera gustado, como he hecho otras veces.

–Menuda ‘patata caliente’ le vino hace unas semanas del mundo del balón.

–Son asuntos que, como juez, me exceden por el interés tan desbordante que hay. A pesar de los años de experiencia, me sigue sorprendiendo la dimensión que tiene el fútbol. He tenido asuntos más delicados, de intereses económicos o sociales, pero es insólita esta repercusión.

–Sé que es complicado resumirlo, ¿pero por qué los viernes sí y los lunes no?

–He adoptado una resolución cautelar para tratar de armonizar los intereses de la LFP y la RFEF. Las partes, hasta ahora, han seguido un sistema de acuerdos para fijar los partidos y éste ahora está en cuestión. Me parece que donde hay un principio de acuerdo es en el partido de los viernes, con independencia de quién es el competente y cuáles son las cantidades económicas, y donde parece que donde la Federación no quería acordar nada es en el partido de los lunes. Por tanto, de manera cautelar, entendí que los viernes sí debían estar protegidos.

–¿Prosperaría un recurso?

–Todos tienen posiblidad de prosperar según se planteen. Mi resolución no es firme, es cautelar, no definitiva. El juicio se celebrará en otoño,pero esta resolución se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid y ésta podrá modificar o confirmar mi resolución.

–¿Es normal esta explotación futbolera con tal de conseguir jugosos contratos televisivos?

–Es una opinión que no debo de dar en este momento. Me la voy a guardar. He leído que el fútbol español es una de las fuentes de recaudación fiscal más importante para Hacienda, es un sector económico muy importante. La comercialización ha sido muy buena para profesionalizar este sector.

–¿Es futbolero?

–Lo he sido. He sido del Atlético de Madrid, aunque soy socio y simpatizante del Cádiz, además de seguir también al Rayo.

–¿Le costaría emitir una sentencia contra su equipo a nivel sentimental?

–No. Es una de las cosas claras que tengo como juez, a no ser que haya que abstenerse por una relación directa con el asunto. Esta profesión te hace ser bastante impermeable a las pasiones, las presiones y a los intereses. A los jueces nos pagan por ser independientes y objetivos.

–Por suerte, cada vez hay menos concursos de acreedores en el fútbol.

–El conflicto actual es de madurez. El fútbol español es de altísima calidad en todos los órdenes, algo habrán hecho bien la LFP y la RFEF. Cuando se pacifique este problema, nuestro balompié será modélico en todos los órdenes.

–¿Cómo es el derecho deportivo?

–Es una materia que me acerco de forma circunstancial, puesto que no es mi especialidad. Es una parte interesante del ordenamiento jurídico administrativo, que tiene vertientes mercantiles, fiscales, laborales... Tiene que ver con el interés que el propio deporte suscita.

–¿Ha ido o iría a un estadio del fútbol los lunes?

–No digo no a nada. Si tengo que ir, iría. De hecho, ya he ido a alguna vez hace años.

–Me comentan que es usted un apasionado enólogo, ¿esta crisis se solucionaría si Rubiales y Tebas se sentaran en una mesa con un buen vino?

–Sin duda [risas]. Con una botella de vino de cualquier parte de España, por ejemplo de la Alpujarra almeriense, se acabarían los problemas. Con una copa y una charla, se acabaría el conflicto de esta crisis de madurez del fútbol.