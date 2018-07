De la juventud a la veteranía

La semana toca a su fin, al igual que las presentaciones de los fichajes realizados hasta el momento. De momento han sido seis y quedan por llegar otros tantos. Uno posiblemente a comienzos de la concentración en Pinatar Arena, que comienza el lunes. Si bien Alfonso García nunca da pistas sobre las incorporaciones, ayer dijo con una sonrisa que le iba a tocar rascarse el bolsillo por un extremo zurdo, por el que las negociaciones están bastante avanzadas, pero no cerradas.

"Como aparezcan los nombres en los medios, la operación no sale. El fútbol es de pillos tanto dentro del campo como fuera. Hay que intentar no decir nombres. Si acertáis, es más difícil que venga. Al club no le hacéis ningún favor. Supongo que es vuestro trabajo, pero al club le viene fatal", respondió el presidente cuando se le preguntó si el futbolista que interesa para acompañar a Gaspar es Luis Rioja. Se trata de un futbolista de 24 años, que esta temporada ha destacado en el Marbella y que se formó tanto en la cantera del Madrid como la del Celta. Tiene varios pretendientes en Segunda, dada su buena zurda, que podría decantarse por la UDA gracias a la intermediación de Fernando Estévez, técnico marbellí y ex del filial rojiblanco. Con Corpas ocurrió algo parecido.

Una vez repasada la operación llegada, también se habló de salidas. O de salida, puesto que Pozo parece que es el único que puede hacer las maletas. Eso sí, de momento Alfonso se mantiene en sus trece y se lo dijo claramente al malagueño y a su agente el pasado jueves en la sede del club. "Hay más de un equipo interesado en Pozo. Y hay más de un equipo que se aproxima a lo que queremos, pero no es lo que quiere el jugador. Y al revés", repitió el presidente por tercera vez estos días.

Sin duda, ambas respuestas fueron lo más interesante de la rueda de prensa, pues en verano lo que le interesa a la afición son los fichajes y los rumores. Pero también es momento de conocer las intenciones con la que los nuevos llegan al equipo. A Corpas y Romera se les ve muy ilusionados. Si bien todos los futbolistas utilizan tópicos, desde Negredo a Juan Muñoz, lo cierto es que la cara de los dos presentados ayer desprendía ganas de triunfar.

"Estar aquí es una responsabilidad, tenemos que ir poco a poco y marcarnos el objetivo paso a paso. Se palpa la ilusión y el compromiso en el vestuario. El trabajo no es negociable por nuestra parte, tenemos que formar un proyecto sólido", indicó en un primer momento Corpas, extremo diestro joven y con ganas de hacerse un nombre en la Liga de Fútbol Profesional.

Metros más atrás de él, sobre el césped estará Romera, un veterano que tiene el reto de debutar y gustar en Segunda División. Y es que el lateral formado en la cantera del Levante se marchó pronto a la República Checa y Rumanía, por lo que ahora vuelva a España con el deseo de demostrar y demostrarse a sí mismo que tiene nivel para jugar en uno de las mejores categoría del fútbol español. "Estoy muy contento por llegar a este equipo, tras seis años fuera he adquirido mucha experiencia. Vengo muy motivado a Almería y con mucha ilusión. Ha sido un fichaje muy rápido, no me lo pensé. Soy un lateral de largo recorrido, con llegada".