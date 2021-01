Buscar la perfección es una virtud que Hernán Quirelli ‘Falu’ lleva al límite, claro y rotundo con su expresión, “tenemos la oportunidad de recuperar el juego que perdimos en los últimos partidos; no estamos muy contentos con la impresión que tuvimos en Cáceres”. Esto, fuera del contexto de la clasificación actual del XV cruzado, y fuera del contexto de la trayectoria histórica del club unionista en las cinco anteriores temporadas, se entiende como un valor, por supuesto, pero si se ven los datos bajo su mando, con ocho jugados y ocho ganados, líderes e invictos, a tres triunfos del mejor registro jamás logrado antes, adquiere mucho más valor que se piense así. Unión Rugby Almería Playcar no se conforma con haber aprendido el oficio de ganar, sino que quiere disfrutar haciéndolo y hacer disfrutar a quienes lo vean sobre el campo, y ese es el objetivo del domingo.

Llega un adversario histórico, al que ya se le ha ganado en alguna ocasión en esta segunda máxima categoría del rugby español, un rival con cuyos duelos a ayudado, sin la menor duda, ha crecer, y al que por lo tanto hay que estar muy agradecido. Siempre es una gran motivación recibir o visitar a Arquitectura para URA Playcar, y por eso incluso adquieren más sentido las palabras de ‘Falu’ en las horas previas al choque. Se merece uno de los estandartes de la tradición rugbística de este país que los cruzados hagan buen rugby, y para ello se está trabajando. El partido se jugará bajo unas más duras y contundentes medidas de seguridad frente a la COVID-19, en plena tercera ola de la pandemia que sí que está arrasando a su paso, dejando datos muy preocupantes. Con todo, no para el oval y la jornada 10 se hará realidad a las 12.00 horas, con, eso sí, una venta de entrada virtual, con la misión de ayudar al club, que está triunfando.

A través de bizum, y a un precio de dos euros, que dan derecho a participar en el sorteo de un jamón, Unión Rugby Almería iba por encima de los 200 euros al final de la semana laborable, lo que no solo supone un gesto económico hacia el club, sino, sobre todo, un soplo de energía. “Imaginaos cómo estaría de lleno el campo si pudiera haber público en la grada”, dice Miguel Palanca, quizá una de las mejores arengas que pueden llegar a los jugadores. En todo caso, como es tradición, se podrá seguir vía streaming, y así se puede comprobar el interés de URA en ofrecer siempre lo mejor, con una de las más trabajadas y a su vez más atractivas retransmisiones de toda la categoría. El enlace para poder verlo es https://www.youtube.com/watch?v=bFKg66uczyQ y se invita a disfrutar de lo que será un gran espectáculo desde casa, a falta de poder respirar la frescura de la hierba del Juan Rojas en vivo.

Arquitectura comenzó ganando en Cáceres por 14-18, pero cediendo con Liceo Francés acto seguido, también marcador ajustado, por 17-19. En la jornada 3, tras el primer parón general, regresó a la senda del triunfo, repitiendo en casa con mejor suerte al doblegar a Marbella con 30-22 en el marcador. De ahí pasó a no ser capaz de hacer ni un solo punto en Jaén, 29-0, antes de comenzar su racha de aplazamientos. Fueron tres consecutivos sin poder jugar, y recuperó solo el primero, contra Pozuelo, siendo ‘apalizado’ por 0-72, así que, pese a ser con un mes de por medio entre una y otra, a efectos anímicos hiló dos derrotas sumamente dolorosas consecutivas sin anotar. Arrastra aún dos aplazamientos y regresó a competición, tras aquel nefasto día 27 de diciembre, cayendo por la mínima frente a Mairena (11-10).

La semana pasada, resultado con el que llega al Juan Rojas, otra vez recibió un marcador muy abultado, un 16-63, con el CR Málaga. Por tanto, necesita reaccionar lo antes posible. En virtud de todos esos resultados, dos victorias de cuatro puntos y cinco derrotas de solo dos bonus defensivos, viene noveno a la cita frente a los cruzados, con 10 puntos en su casillero. La diferencia con la situación actual de URA Playcar es muy notable, ya que el líder invicto tiene 26 puntos más, pero sobre todo marca la distancia los ensayos encajados, 13 los almerienses y 34 los madrileños. La segunda mejor defensa del campeonato recibe al peor ataque, el de un Arquitectura que ha hecho menos ensayos, 12, y menos tantos, 91, que ningún otro equipo del Grupo C, pero que todavía está con opciones matemáticas de meter la cabeza entre los seis primeros.

De hecho, precisamente al único rival al que no podría dar caza sería a Unión Rugby Almería Playcar, y Hernán Quirelli reconoce su mal momento actual, y a su vez su potencial, pero mirándose de puertas adentro: “Si bien en Cáceres se tuvo un partido complicado contra un equipo muy aguerrido, muy duro, que sí que estaba muy bien plantado, nosotros no pudimos desplegar ese juego que pretendemos, así que el domingo tenemos esa oportunidad frente a un equipo que no viene en su mejor momento, porque viene obteniendo algunos malos resultados, aunque siempre hay que estar atento, porque ya está demostrado que para nosotros ningún rival es accesible; tenemos que trabajar y estar bien enfocados, con una concentración acorde a lo que nos jugamos”. A esto añade que “el equipo está bien, están los chicos muy motivados, son conscientes de que tenemos que ‘tapar’ un poquito lo que fue la actuación pasada, y hemos puesto varios puntos clave para intentar mejorar”.

El encuentro será dirigido por el señor Jorge García, que esta temporada no ha pitado a ninguno de los dos equipos y que sí tiene un antecedente entre ambos en la temporada 2018/2019, un 35-26 de Arquitectura sobre URA. En cuanto a la campaña pasada, a él correspondió un partido para cada uno de los dos, con un 7-46 cruzado en Hortaleza y un 67-0 de CAU sobre el ‘Escuela’. En la 17/18 no le tocó dirigir ningún encuentro de los unionistas y sí uno de Arquitectura en casa ante Cáceres, con victoria por 33-18. En la 16/17 Unión Rugby Almería sí que lo tuvo en una victoria, 20-17 a Complutense, y los madrileños también, en una derrota, 32-17 en el campo de Ingenieros Industriales Las Rozas. No vio a los cruzados en la temporada de su debut en División de Honor B, la 15/16, en la que dirigió un 38-17 de Arquitectura sobre CAU Madrid.