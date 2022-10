El legionario Mercader y el profesional Looser, protagonistas en Tabernas

Un legionario español, Nicolás Mercader, que luchó "hasta reventar", y un profesional de la BTT, el suizo Konny Looser, fueron los grandes protagonistas en la meta de la segunda etapa de la Titan Desert de Almería, que terminó en el Mini Hollywood del desierto de Tabernas. El andaluz le echó "narices" para ganar a la élite siendo él aficionad; el helvético, líder, prefirió "repartir del pastel para que todos seamos felices".

"Luchar hasta reventar". El maillot de Mercader (Alhama de Almería, 34 años) deja claro cómo se las gastan los caballeros legionarios, pero tampoco le hizo falta reventar al campeón de Andalucía de cross country.

"Hemos subido el puerto 6 ó 7 juntos y aguanté en el grupo hasta el final. Conocía el terreno porque yo entreno por aquí, así que ataqué, logré una pequeña distancia y he podido ganar. Soy aficionado, pero si hay gente que no se atreve a retar a las figuras yo no pienso igual. Hay que echarle narices", señaló Mercader en meta.

De 34 años y en El Tercio desde 2014, el almeriense desplegó el espíritu de "compañerismo, lucha y dureza" para batir a expertos de la BTT, muchos de ellos con títulos mundiales y otros con licencia en vigor de profesional en ruta.

"Estoy súper contento, quería ganar una etapa y ya la tengo. Yo no soy profesional, entreno en el cuartel todos los días con carreras y pruebas de fuerza, y luego 2-3 veces por semana salgo en bici", comenta.

Looser: "Todos tenemos que ser felices"

"No he intentado disputar el esprint, no tenía necesidad. Ayer gané y obtuve mi premio. Tengo el maillot de líder y ese es mi objetivo, no las etapas. Si todos tienen su porción del pastel todos estaremos contentos", resumió en el Mini Hollywood el "sheriff" de la Titan de Almería, ganador de las 2 últimas ediciones de la Titan de Marruecos.

Looser guardó fuerzas para la etapa reina de este lunes con el ascenso a Velefique, un puerto de 26 km que decidirá la general.

"He chequeado el perfil, sé que hay mucho desnivel y altitud. Siempre he tenido problemas con la altitud por eso hoy he preferido rodar seguro y guardar un extra de energía para mañana porque mañana se decidirá la carrera", concluyó