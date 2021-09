“Es un lujazo colaborar con un club tan grande como Benfica

El entrenador de Unicaja Costa de Almería está disfrutando, y ese es un primer gran paso de cara a lograr los objetivos de este año. Estos son los más altos: “Estamos hechos para ganar”. No le cabe ninguna duda, y fue el primer mensaje que lanzó a sus jugadores nada más acomodarse en Lisboa. La capital lusa está siendo, por fin y tras el periodo más duro de la pandemia, un cuartel general perfecto para avanzar en una preparación que marcha a buen ritmo, “sobre todo por la actitud espectacular de este grupo de gente comprometida y cargada de ganas”. Recibiendo a los verdes nada menos que el SL Benfica, que este sábado se presenta a su afición en un gran choque ante el conjunto almeriense: “Es un lujazo para nosotros”.

Mañana de doble sesión en el Complejo de La Luz, primero pista y después pesas, con el cuerpo técnico funcionando a pleno rendimiento: “Esto es retroalimentación, los unos a los otros, todos a una, un bloque compacto y sin fisuras”. Además, está casi al completo con la incorporación de Miki Fornés directamente al stage lisboeta: “Fue un regalo del club envuelto que me encontré en la recepción del hotel cuando llegamos”. Falta tan solo Jovanovic, cuya presencia se hará realidad en los próximos días, completando un plantel hasta ahora nunca puesto a disposición del míster, ya que a sus órdenes habrá 15 efectivos. Lo que ve, le gusta, y mucho, aunque no solo es cauto, sino que pide cautela y seguir en la misma línea emprendida.

Sabe, en todo caso, que “estos jugadores se caracterizan, entre otras cosas, por su inteligencia, y estoy seguro de que el arma de doble filo que supone ir tan bien no va a suponer relajación, sino todo lo contrario, motivación”, asegura textualmente a la par que elogia el fantástico equilibrio logrado, “de modo natural”, enfatiza, “entre los más jóvenes y los más experimentados”. Primera fase de preparación culminada con excelente nota, el ‘examen’ de control fue un gran partido ante Melilla: “Nunca son demasiadas, pero sí, demasiadas buenas sensaciones, algo que tenemos que saber manejar”. Mejor comenzar así, desde luego, pero sin perder de vista que “hay que crecer muchísimo”, reconociendo que “hemos sabido aprovechar el tiempo”.

En ese sentido, ganar no supone nada comparado con ver “a estos tíos pegándose contra las vallas a la primera”. Así, “el ambiente que se percibió en la primera toma de contacto con la competición, la verdad es que me sorprendió gratamente”, lo que le invita al optimismo: “Si todo crece como tiene que crecer, el rendimiento de este equipo puede ser brutal”. Por eso, recuerda que “todo lo hecho no sirve de nada si llega en algún momento la relajación”, con la vista puesta ya en que tras el periodo en Lisboa llegará la Copa de Andalucía, y de ahí a la última semana de cortar flecos para el debut en Superliga frente a Leleman Valencia: “No sabemos cómo ‘respira’ y les faltan dos brasileños, que pueden cambiar todo, pero llegaremos bien”.

Un detalle clave que quiere remarcar es que “el esfuerzo del club ha sido enorme” para confeccionar un equipo muy competitivo, cerrando el proyecto con Fornés: “Lo que han hecho David y Jorge hasta ahora ha sido fantástico, pero supone un gran desgaste para ellos no tener rotación, deben tener descanso, así que era necesaria sí o sí la llegada de un tercer central; yo he apretado al club, el club me ha parado y no se ha precipitado en traer a alguien solo para dar continuidad, han agotado las posibilidades, dando pasitos y pasitos, y claro, si a mí me pones a Miki y a otro, elijo a Miki siempre”. Agradecido de la gestión realizada, “el equipo lo ha recibido con los brazos abiertos, por cómo juega y por cómo es como compañero, un lujazo tenerlo”.

Esa misma palabra usa respecto a la ocasión que supone recuperar la colaboración con SL Benfica, “es un lujazo poder estar aquí, un enorme agradecimiento a este gran club por la invitación y al nuestro por darlos la oportunidad de prepararnos con uno de los referentes de Europa”. Insiste con ella, “es un lujazo venir, pasear por las instalaciones, ver cómo funciona Benfica, espectacular, nos ofrecen todo lo mucho que tienen y estamos encantados”. La misión, seguir “aprovechando el tiempo en los días que vamos a estar aquí”. Además, es una responsabilidad jugar el partido de presentación de una entidad como esta, pero pase lo que pase en el Pabellón 2 del Complejo de La Luz será positivo: “La preparación aquí lo mismo nos pone en nuestro sitio, pero si es así, nos vendrá bien, seguro”.