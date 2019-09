La mano que mece al jugador, la mano que mece al balón

Un ataque por cuatro de Nenad Sormaz, bloqueo control de Soriano y Unicaja Costa de Almería reconstruyendo desde seis un nuevo ataque armado por él mismo en el papel de colocador. La palabra precisa es ‘polivalencia’. Pocos equipos tienen a un fisioterapeuta que se mantiene tan en forma como para serle útil incluso dentro de la pista al entrenador: “No me considero jugador; lo he sido antes, pero no me siento ahora, sino que soy fisioterapeuta y hombre de club que ayuda en lo que haga falta; Manolo me pidió que hasta que termine de recuperarse Víctor le echara una mano en pretemporada al equipo, y aunque el cansancio también lo noto por el trabajo en consulta y con el club, y entrenar a un nivel altísimo me cuesta, todo lo que sea por aportar y sumar al equipo, bienvenido sea en la faceta que sea”.

Eso sí, el 100% lo ofrece “en la rehabilitación y fisioterapia con los jugadores”, y sí, si hay que echar una mano en pista, “dar un respiro a Ignacio, que está solo en su puesto por ahora y no puede rotar como los demás, también le viene bien para que llegue en óptimas condiciones”, se hace con total agrado: “Da mucha ilusión vestir la camiseta verde y ayudar a mis compañeros”. Desde dentro y desde fuera, da lo mismo, se ha mantenido atento a las reacciones físicas por entrada en competición: “Tanto como momento crítico, no, pero sí ver el estado real en el que se encuentran los jugadores; por muchas pruebas que hagamos durante las primeras semanas de pretemporada es verdad que cuando empieza la competición, aunque sean partidos amistosos, se ve el estado físico verdadero en el que están y, así, se puede valorar y hacerles seguir creciendo físicamente y de nivel técnico táctico”.

Jorge Soriano: "Hemos empezado con dos semanas de antelación, por lo que tenemos más tiempo de preparación y por eso no hay tanta prisa en tener a los jugadores al 100% para la Supercopa"

La planificación está resultando buena y no se está viendo interrumpida apenas por contratiempos: “No está habiendo grandes problemas, y sí lo normal de todas las pretemporadas en el deporte de alto nivel, molestias típicas, pero está siendo buena la preparación; además, creo que se ha encontrado el punto perfecto de comunión entre jugadores y técnicos para que la pretemporada se esté dado lo mejor posible; haber empezado antes le está viniendo bien a los jugadores en el apartado físico y a nosotros para conocer antes y mejora los nuevos”. Es todo igual, salvo la fecha: “Realmente no tiene ninguna diferencia respecto a otras pretemporadas, solo que hemos empezado con dos semanas de antelación, por lo que tenemos más tiempo de preparación y por eso no hay tanta prisa en tener a los jugadores al 100% para la Supercopa; es verdad que la que preparación está siendo dura, que estamos con mucho trabajo, pero nunca se sabe el estado en el que llegaremos”.

Espera que sí, que, para ese 5 de octubre, “se llegue perfecto, porque para eso se trabaja”, con el aliciente del adelanto de “mayor carga técnica en pista”. Por tanto, hasta el momento está habiendo “lo normal en una pretemporada”, no otra cosa que molestias musculares, sobrecarga o contractura en grandes paquetes musculares, y claro, las agujetas que producen las cargas físicas y que también las padecen los jugadores cuando se trasforma todo ese trabajo físico en pista y se empieza con las antiguas lesiones que llaman a la puerta…, pero para eso estamos nosotros, para prevenirlo y que no vuelvan a surgir”. En gran medida, la buena marcha se debe a que “efectivamente sí se confirma que la mayoría de los jugadores, por no decir todos, han estado cuidándose y preparándose durante el verano para el inicio de la pretemporada”. Soriano recuerda que “unos jugadores de alto nivel como son los de Unicaja Costa de Almería suelen cuidarse, aunque no compitan, en descanso, en alimentación y en entrenamiento, sin llegar al que realizan en competición”.

Jorge Soriano: "Ha habido mucho desgaste físico para los jugadores, pero para eso están las pretemporadas, para que haya rotación en el banquillo"

Lo que ha sido evidente tras tres días intensos compartidos con Chênois Genève Volleyball es el cansancio: “Ha habido mucho desgaste físico para los jugadores, pero para eso están las pretemporadas, para que haya rotación en el banquillo, lo que ha hecho Manolo, que haya mucha carga, que se coja el ritmo de juego, y la verdad es que el último día en el partido oficial de Garrucha se notó cansancio, si bien los jugadores hicieron un esfuerzo enorme para dar el máximo, que es lo que pide este club, muchos sets en pocos días con poco tiempo de recuperación”. A la Supercopa se la mira de reojo, pero “la vista de momento está en el día a día, en el trabajo en pista, en el gimnasio, en darlo todo diariamente, y ahora esta semana viene otro esfuerzo con partido en Fiñana y viaje a la Copa de Andalucía, y luego la semana de Portugal... no solo los partidos de exigencia máxima, sino los viajes, que igualmente te preparan para todo lo que viene esta temporada”.

El equipo “está respondiendo muy bien en cuanto a ilusión ganas y trabajo”, así que con esa base se trabajan mejor los aspectos físico y técnico táctico”. Más adelante se irán afrontando “los picos de la temporada”, siempre a tope: “Esperamos llegar en las mejores condiciones a los partidos importantes; es verdad que ahora hemos tenido esta carga de pretemporada para la Supercopa, luego otro con la competición europea y con la supuesta Copa del Rey, y luego con la supuesta clasificación para los play off, y digo supuesta porque no hay nada conseguido y hay que jugar todos los partidos”. Desde su experiencia Jorge Soriano sabe que en el ámbito físico “tiene el equipo que dar un salto poco a poco y se irá viendo en la pista el aumento”. Se trata de un bloque muy técnico pero también de unas condiciones físicas magníficas sobre las que construir la ilusión de siempre: “Lo que te exige el club que es dar el máximo en todos los ámbitos, estar en las finales pelando por los títulos y como dijo el ‘presi’ en la reunión, luego se puede ganar o perder porque esto es deporte”.

Lo que está claro es que “un título no es cosa de un día sino cosa del trabajo diario de jugadores y cuerpo técnico, y de hacer una buena competición”, así que de todo eso habrá a lo largo de una temporada de máxima ambición: “Lucharemos por los cuatro que disputaremos, respondiendo a los valores de este club”. Abundando en ello, “no solamente formar parte del sexteo es un lujo, sino formar parte de este club es un lujo, ser del cuerpo técnico, para mí ser el fisioterapeuta de Unicaja Costa de Almería es un lujo, porque al final estamos en el mejor club de voleibol de España y la exigencia es absoluta sea en el puesto que sea”. Dicho esto, Soriano hace “un llamamiento a la gente para que se olvide de que estamos aquí, de que volvemos a Europa, de que vamos a darlo todo para regalarles alegrías a los aficionados y a la provincia, y de que llevamos el nombre de Almería con orgullo”.