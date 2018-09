En manos de un jugador diferente

Nadie puede tener dudas en torno al compromiso y la lucha sin cuartel de un equipo que pretende progresar apoyándose en el plano más físico. Y digo pretende porque hasta ahora ese empuje es la base de apoyo para salvar la categoría. Demasiado riesgo, pues la larga duración de La Liga 1|2|3 suele poner a cada uno en su sitio, y si no que se lo pregunten al Reus de hace dos temporadas o al Lugo de la anterior campaña. Para medir las fuerzas y repartir esfuerzos pensando en el futuro se necesitan recursos, y al fin apareció uno de ellos. Fue entrar Chema y cambiar el sino del partido, pero mejor hablemos del talentoso centrocampista más adelante. Para un servidor sería fácil escribir sobre las bondades de una victoria ante todo un Zaragoza, pero estaría engañando a mis lectores y a mí mismo. No hay nada como mantener la cabeza fría pese a escribir en caliente. Todo el que tenga un mínimo de conocimiento futbolístico sabe que de diez partidos ante el Zaragoza, en las mismas condiciones de ayer, se gana uno. Fue una victoria acompañada de la alegría de los tres puntos y de lo que pudiera suponer de cara a la moral de los chicos, pero nadie debe lanzar las campanas al vuelo. Fue un resultado injusto para cualquier espectador neutral que presenciara el choque. Si se parte de esta premisa, se podrá empezar a construir una base sólida que permita superar en la clasificación a cuatro equipos allá por el mes de junio de 2019. Saber de dónde se viene y a dónde se pretende llegar, es fundamental. Dicho esto, las carencias están ahí, con esta victoria, con el empate ante el Tenerife o con la derrota ante el Málaga, por citar los choques en casa. Cuesta mantener el esférico, se fabrican ocasiones sin calidad ofensiva y cuando se llega se remata con escaso acierto. Por eso, el presidente y cualquiera que pretenda realizar un análisis imparcial puede entender que el Zaragoza perdió gracias al encomiable afán de unos jugadores que pueden dormir con la conciencia muy tranquila. Pero también perdió gracias a la entrada de un jugador llamado a escribir parte de la historia de este club y a llenar las arcas rojiblancas, más pronto que tarde. La mayestática participación de Chema suple la carencia de jugadores importantes en esta plantilla, pues los llamados a complementar a los Rubén Alcaraz de turno, están obligados a hacer un curso acelerado de protagonismo y liderazgo en una categoría, en muchos casos, nueva para ellos. Eteki y sobre todo Chema están haciendo bien su acelerada tarea. Todo cambió con el exjugador del filial, simplemente porque propone en ataque y porque sabe hacer cosas diferentes que desconciertan al rival. A partir de ahí, comienza a restar el talento sobre el físico, hecho decisivo para que no se tenga que volcar todo sobre un solo un aspecto del juego. Comentó Fran que el calendario había sido duro, pero si se observa la clasificación, tres rivales navegan por las mismas aguas que los rojiblancos. Por eso comentaba acerca de diversificar las armas con que se debe hacer daño. Si jugadores como Chema o Eteki siguen contribuyendo, habrá más oxígeno para la recta final.