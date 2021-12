El Mar Menor-Pulpileño enfrentará a los dos máximos artilleros de la competición: Ubis y Cristo

Si no se ven goles el próximo fin de semana en el estadio Pitín de la localidad murciana de San Javier no será porque los dos equipos que dirimirán la 15ª jornada en el grupo 5 de Segunda RFEF, Mar Menor y Atlético Pulpileño, no cuentan con argumentos ofensivos en sus filas.

De hecho, uno y otro disponen en sus equipos de los dos máximos goleadores en lo que va de campaña en el grupo, y artífices en buena medida de que ambos equipos por el momento ocupen posiciones en zona no peligrosa. Se trata de Ubis, actual 'pichichi' del grupo con 8 dianas; y el ariete del Pulpileño Cristo García, que ha anotado siete goles.

El veterano (34 años) delantero riojano del Mar Menor se colocaba como máximo goleador en solitario en esta pasada jornada, cuando anotó en las postrimerías del encuentro disputado ante el Yugo Socuéllamos su octavo gol. Lo hizo desde los 11 metros, siendo éste su segundo tanto de penalti, mientras que Cristo García ha anotado todos sus goles con el balón en juego.

Los siete goles de Cristo han llegado con el balón en juego, mientras que Ubis ha anotado dos de penalti

Es la segunda jornada consecutiva en la que marca Ubis, pues en la anterior hizo el gol del triunfo para su equipo ante el Alzira. Su media en función de los partidos que ha disputado es muy apreciable: anota 0,85 goles cada 90 minutos

El toledano Cristo García (27 años) está viendo mucha puerta también con el Atlético Pulpileño y ha comandado durante varias semanas la tabla de goleadores del grupo. Los delanteros se 'alimentan' de los goles y lo cierto es que Cristo ya va necesitando su 'ración', pues ha encadenado tres citas sin 'mojar', incluido el partido de Copa ante el Castellón, en el que no fue titular y disputó únicamente 25 minutos. Su último precedente goleador data del empate ante el Marchamalo (1-1), en la jornada 12. Su media es de 0,59 goles cada 90 minutos.

Ambos jugadores aportan un importante porcentaje de los tantos de sus equipos. En concreto, los 8 goles de Ubis con el Mar Menor suponen el 57,1% de los goles (14 en total), mientras que Cristo ha hecho justo la mitad de las dianas de los rojinegros (7 sobre 14).