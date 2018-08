Otro 'marrón' para Fran Fernández

A Fran Fernández sigue complicándosele la temporada cuando esta no ha hecho todavía nada más que arrancar. El técnico, que tuvo que empezar a trabajar con dos lesionados de larga duración como Gaspar Panadero y Fran Rodríguez y que vio como uno de los jugadores que llegaron en verano, Samu de los Reyes, caía también lesionado de gravedad, ha ido viendo como han pasado las semanas y, a pesar de lo mucho que ha fichado Alfonso García para remodelar el equipo, lo que ha venido ha sido de un perfil bajo, jugadores sin apenas experiencia en Segunda División, todos ellos con la etiqueta de "jugadores con hambre" que muestran que el objetivo de la entidad rojiblanca es aferrarse como sea a la Liga de Fútbol Profesional, lejos ya de toda opción a poder regresar a Primera, después de tres años con equipos de mayor entidad futbolística que igualmente han estado muy lejos de las aspiraciones de ascenso del club.

A esas complicaciones a la hora de reforzar el equipo, hay que sumar que Fran Fernández ha venido pidiendo el fichaje de un nueve que acompañase a Álvaro Giménez. Todo el verano estuvo el técnico diciendo que no contaba con Pablo Caballero y hasta el hacerle ficha o no a Sekou estuvo a expensas de que el punta argentino terminara saliendo de la entidad rojiblanca. De no contar pasó a estar convocado este domingo frente al Tenerife e incluso a jugar veinte minutos repletos de despropósitos, acatando el técnico, quizás, que su ansiado nueve no va a llegar y que no le queda otra que tratar de recuperar para la causa al futbolista.

Alfonso García le dejaba a Fran Fernández el marrón de tener que tragar con Caballero y ahora otro nuevo problema le aparece al técnico zapillero con la que parece inminente salida de Joaquín Fernández. El de Huércal de Almería ha sido de largo el mejor central en la última temporada a pesar de que donde mejor rinde es en el medio campo. Y precisamente desde esa posición de central es desde la que, salvo sorpresa, va a dar el salto a Primera División de la mano del Real Valladolid, con quien tiene ya todo acordado a la espera de que el club vallisoletano abone la cláusula de rescisión que exige Alfonso García, siempre tan duro a la hora de vender como reacio a la de reforzar.

Todo hace indicar a que el fichaje se concretará antes del viernes, que es cuando acaba el plazo de altas en la LFP. Habrá que ver ahora si , en el caso de que termine por completarse la salida de Joaquín, Alfonso accede a traer un cuarto central o si bien a Fran Fernández no le queda otra que tirar con Trujillo, Juan Ibiza y Owona en esa demarcación, con el añadido, quizás, del lateral Andoni López. que también puede jugar ahí.

Además, no solo se iría el central del Almería que mejor rendimiento ha dado en los últimos tiempos. Se iría el único jugador de la tierra, el nuevo portador del brazalete de capitán y el integrante de la primera plantilla con mayor vínculo emocional con el club y la afición. Con su marcha, de la casa solo quedaría Fran Fernández, eso sí, con un marrón importante.