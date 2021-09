"La medalla es de toda Almería"

Un mensaje para su amigo Jairo Ruiz, que logró un meritorio octavo puesto

"No he tenido todavía la oportunidad de hablar con él, es un luchador. Para estar donde está, ha tenido que perder mucho más que ganar. A Jairo no le vamos a explicar lo que es no conseguir los objetivos, él es una persona que no se viene abajo. Seguro que el diploma no le vale, pero le va a servir de revulsivo para revalidar la medalla de Río en París".