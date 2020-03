La mejor temporada merece el mejor cierre en el Juan Rojas

Seis meses de competición están a punto de tocar a su fin. Restan tan solo dos jornadas de las 22 contempladas en un calendario que echaba a andar allá por el día 15 del mes de septiembre del año pasado. No fue aquel un buen día, con los cruzados quedándose sin anotar en Orcasitas frente a CAU Madrid, un 31-0 que parecía no presagiar todo lo bueno sucedido más tarde. En apoyo a ese punto lejano al optimismo, de hecho, URA Playcar no ganó hasta la jornada 4, pero lo logró haciendo historia, un triunfo jamás logrado antes, en el campo del Liceo Francés, nada menos que en el Ramón Urtubi. En todo caso, nadie dudó nunca de que se podía hacer un gran papel, y de hecho se ha conseguido dar un ‘meneo’ a la propia historia, anotarse más partidos ganados que nunca, lo que incluso puede llevarse más lejos, y elevar más todavía el techo de puntos ya roto (45 y octavos en la 2018/2019 frente a 46 y quintos en la 2019/2020).

Restan dos oportunidades de poner la guinda a lo que ya sí es un pastel nunca antes saboreado, la primera que a su vez es la última… en casa. La ocasión se presenta perfecta, porque merece la pena no solo llenar la grada del Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas cuando está en juego escapar de la promoción o del descenso, sino hacerlo también para disfrutar de la fiesta que debe ser el broche final como local de un equipazo que ha dado muchas satisfacciones. El conjunto unionista recibe a un Arquitectura que quemará su último cartucho de eludir la lucha final por no perder la categoría, y podrá hacer de ‘buen andaluz’ si es capaz de doblegar a la ‘Escuela’, puesto que los que lo anteceden son los quinces de Marbella, cinco puntos por arriba pero con mal ‘invitado’ este fin de semana, y de CAR Coanda, que casi lo tiene hecho, nueve puntos por delante, pero que cuenta con el peor calendario final.

El honor y el respeto van por delante siempre, y en el rugby de URA Playcar no cabe otra cosa que dar lo mejor que se tiene ante cada adversario, además de que se llega dolido tras una mala imagen ofrecida en Cáceres, y que hay que amarrar matemáticamente la histórica quinta plaza. Una vez más cabe recordar que ese puesto en la clasificación supone ser el campeón moral de los equipos normales, los que no han desarrollado un nivel de División de Honor y que se están peleando por las primeras plazas. Es cierto que CAU Madrid ya no se va a mover más, ni para arriba ni para abajo, pero los tres primeros mantendrán la intriga hasta el último pitido de la temporada. Unión Rugby Almería Playcar se fija en el retrovisor y ve por atrás a Extremadura, a cinco puntos, y a Liceo, que tiene más lejos, a diez, por lo que los números no engañan. Todo lo que sea el poder puntuar, un bonus defensivo en caso de derrota, un empate y, claro está, una victoria, parece suficiente, toda vez que los cacereños visitan Las Rozas.

Eso sí, se depende de si mismos, sin esperar lo que vaya a suceder en la visita extremeña al segundo clasificado, y en ese sentido, el camino directo que se salda con una llegada asegurada a meta es una victoria de cinco puntos, con el bonus ofensivo. Desde luego que no será nada fácil, toda vez que, como ya se ha comentado, es el último cartucho del XV de la rosa para eludir la promoción de descenso. Arquitectura ha vencido en cinco ocasiones y ha perdido todo lo demás, atesorando 22 puntos de dos bonus, uno ofensivo y otro defensivo. Las victorias las ha sumado contra CAR Coanda, al que ‘apalizó’ 53-22 muy pronto, en la jornada tercera, ante el XV de Hortaleza, ya como ‘local’ en el terreno de juego hortalezano, doblegando también a CR Málaga. En la segunda vuelta ha logrado otros dos triunfos, también en su ‘propio feudo’, sobre su más directo rival a día de hoy, Marbella, y el único como ‘visitante’, o no, ya que de nuevo fue contra el XV de Hortaleza en el ‘campo común’ entre ambos.

“Es un partido muy especial, último en casa, delante de nuestra afición, con el que si obtenemos la victoria podemos garantizar matemáticamente el quinto puesto, y puede suponer un pequeño fin de fiesta, llamémoslo así, por el mejor resultado de la historia del club y ante nuestra gente, una alegría para los que nos han aguantado y animado durante todos estos años, en los que no ha sido fácil ser seguidor de URA Playcar, encontrándose con una serie de resultados límite, como promociones…, es el momento más dulce y tiene que ser fiesta y regalo para nosotros y para la afición”. Así lo ha resumido todo Nacho Pastor a la hora de plantear lo que se va a vivir al mediodía de este domingo, dando una especial atención a lo que supone “ser un partido a vida o muerte para ellos”. A Arquitectura no le faltarán ganas, y pide ante ello “dar el 110% con cabeza fría para conseguir la victoria”.

Respecto a la convocatoria, “están disponibles todos los jugadores, si bien es cierto que hay algunos que arrastran molestias musculares, siendo hándicap, claro, por posición y rendimiento”. Se quiere sacar la “espinita del partido ante Extremadura, al que le salieron muchas cosas y nosotros no fuimos capaces de mostrar nuestro juego habitual”, añade un Pastor para el que Aquitectura como rival garantiza “un buen partido” que Unión Rugby Almería Playcar, “quiere, con el respeto al rival, convertir en una fiesta, poniendo un broche fantástico a toda la temporada el situarse definitivamente en la quinta plaza”. Es, como dice de modo habitual, “la mejor opción del fin de semana para los amantes del deporte en general, y se volcarán las escuelas con el primer equipo para darle aun más colorido a la despedida del Rojas esta temporada”.

Entre ambos se produjo un 22-38 en la primera vuelta, con seis ensayos de los cruzados, el primero de ellos de castigo. El árbitro será Juan Federico Cosse, al que se le recuerda esta temporada, en la jornada 13, por dirigir el choque en casa de Jaén, con resultado de 24-15 para los actuales líderes de la tabla. Ha pitado un total de diez partidos en el Grupo C en lo que va de curso, ninguno a Arquitectura, con un balance de seis victorias locales y cuatro visitantes. El año pasado fue su primero en la categoría, y precisamente dirigió el último partido de liga en el Juan Rojas, jornada 22, un 48-28 sobre Olímpico de Pozuelo, que descendía en el feudo almeriense. En esa temporada sí arbitró a Arquitectura, una sola vez, en la jornada 3, con un rotundo 3-62 para Ciencias, que resultó ganador del grupo y a la postre nuevo equipo en División de Honor A.