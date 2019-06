La menopausia y sus síntomas

MENOPAUSIA es una palabra que tiene mala fama. Pero no es una enfermedad, sino una etapa más de la vida y que va después de la edad fértil. Es un período que comienza entre los 45-50 años de la vida de la mujer cuando ha pasado un año desde la última menstruación. El cese de la regla no es de un día para otro, por eso existe una fase en la que hay desarreglos, pero hay meses donde persiste la menstruación, se llama “premenopausia”; cuando ha pasado alrededor de un año sin ningún tipo de manchado estamos hablando de menopausia. Se debe a la ausencia de producción de estrógenos y progesterona por parte de los ovarios debido a la edad, si es una menopausia natural u otras causas como un tratamiento oncológico o debido a alguna otra medicación o si han precisado ser extirpados dichos ovarios.

Esa alteración hormonal va a provocar una serie de cambios en el organismo de la mujer, algunos sin mucha importancia, pero otros realmente serios. Entre los síntomas menos importantes, pero no por ello menos desagradables, están los sofocos, la sudoración, palpitaciones o las cefaleas. En el apartado emocional, la depresión, irritabilidad o la ansiedad están a la orden del día. Otras alteraciones se producen en el aparato genital con atrofia vaginal y sequedad que pueden provocar relaciones sexuales dolorosas. Pero el cambio más importante se produce a nivel cardiovascular y en el esqueleto, en la fase denominada ‘posmenopausia’, años después de que la menopausia se haya instaurado.

La incidencia de enfermedades como infarto y angina de pecho, que en la mujer es menor que en el hombre, se iguala después de la menopausia. Ello es debido a que la falta de estrógeno, junto con el proceso de envejecimiento, produce un aumento de colesterol (fundamentalmente un incremento en el colesterol LDL y un descenso en el colesterol HDL). Tampoco debemos olvidar que con los años hay una tendencia a la diabetes, a la obesidad y a la hipertensión arterial, factores todos ellos nefastos para el corazón.

¿En qué consiste la osteoporosis?

La osteoporosis es aquella enfermedad que afecta a los huesos y que se caracteriza por una baja masa ósea, con el consiguiente aumento de la fragilidad del hueso y por lo tanto, el aumento en la producción de fracturas. Es la enfermedad ósea más frecuente y el segundo problema en importancia en el campo de la salud tras las enfermedades cardiovasculares.

Se estima que 1 de 3 mujeres y 1 de 12 hombres de más de 50 años tienen osteoporosis. En España se fracturan la cadera cada año 80.000 personas. Pero eso no es todo, 720.000 personas se rompen alguna vértebra y 200.000 se rompen la muñeca anualmente. En nuestro país, la prevalencia de la osteoporosis llega al 6.5% de la población, o lo que es lo mismo, 2.5 millones de personas.

Con estas cifras, en Europa, cada 30 segundos se produce una fractura por osteoporosis. El número de éstas ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. En España, el tratamiento de un paciente con fractura de cadera, que no de pelvis, puede llegar a los 100.000 euros entre el tiempo de ingreso, la intervención, medicación y rehabilitación.Pero lo más descorazonador de todo es que sólo el 10% de los pacientes con la enfermedad reciben tratamiento. En muchos casos, el paciente es diagnosticado cuando se le ha producido alguna fractura, como puede ser el caso de Angela Merkel.

Por comunidades, la tasa de incidencia más alta de fractura de cadera, que es sobre la que más información se tiene en lo relacionado con la osteoporosis, ajustada para ambos sexos y por 100.000 habitantes, se sitúa en Cataluña, seguida de La Rioja, Andalucía, Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha y Navarra, en orden decreciente.

¿Cuáles son las fracturas más frecuentes?

Las fracturas que más frecuentemente se ocasionan como consecuencia de mala calidad ósea son: la cadera, el hombro, la columna y la muñeca. Factores de riesgo de padecer osteoporosis.

-Edad: último tercio de la vida.

-Mujer.-Antecedentes familiares de osteoporosis.

-Haber sufrido una fractura de hombro, cadera o muñeca en mujeres >45 años.

Aumentan el riesgo de sufrir una nueva fractura entre un 1.5 y 9.5 veces.

-Fumadores > 1 paquete/día.-Sedentarismo.

-Delgadez.

-Menopausia antes de los 45 años.

-Tratamiento prolongado con corticoides, quimioterapia, litio, anticonvulsivantes.

¿Puede ser causa de muerte una fractura como ésa?

Directamente no, pero el 30% de las personas que se fracturan la pelvis pueden fallecer debido a problemas asociados como trombosis, insuficiencia cardíaca…No es el caso de la canciller alemana, que no padece ninguna de las enfermedades que pueden empeorar el pronóstico de una fractura de pelvis. Lo normal es que no asocie ninguna de las complicaciones comentadas.

¿Cómo afecta a la calidad de vida de los pacientes y qué tipo de hábitos han de llevar?

Hay varias recomendaciones básicas que tenemos que hacer a nuestros pacientes osteoporóticos:

-Abandonar el tabaco.

-Dieta adecuada, sobre todo de calcio y vitamina D. Medicación que se toma semanal, mensualmente o semestralmente. Hay también inyecciones que se aplican en la barriga de la paciente, bien a diario o cada 6 meses, de la misma manera que los diabéticos se aplican la insulina o los accidentados la heparina. Este tratamiento ayudará a prevenir la posibilidad de una nueva fractura por fragilidad, es decir, por mala calidad de hueso.

-Exposición solar moderada y con las precauciones adecuadas, sobre todo en verano, donde el peligro de la radiación ultravioleta es mayor.

-Ejercicio físico diario: caminar entre 30 y 60 minutos. Debe ser progresivo en la intensidad y duración, no se trata de competir con otras personas. El objetivo es mejorar el equilibrio, la coordinación y la capacidad de caminar, aumentar la independencia para las actividades cotidianas, mejorar la flexibilidad y disminuir las probabilidades de sufrir caídas; cuidar el bienestar psicológico y la autoestima. Debemos personalizar el ejercicio en función de las limitaciones de cada paciente.

¿Se trata de un problema de salud de primer orden? ¿Cada vez hay más osteoporosis?

Es lo que nosotros llamamos “la epidemia Silenciosa”. Con una esperanza de vida cada vez mayor, el número de pacientes que sufren osteoporosis va a crecer de forma exponencial, y con ello, sus complicaciones asociadas, la fractura. Un tratamiento preventivo y campañas educacionales adecuadas pueden ayudar a reducir las cifras tan alarmantes como las que nos enfrentamos.