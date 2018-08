Otros tres millones más para el bolsillo

La inminente salida de Joaquín Fernández rumbo a Valladolid dejará en las arcas de la UD Almería, lo que viene siendo en el bolsillo de Alfonso García, una cantidad ligeramente superior al millón de euros. Será en torno a 1.300.000 la cifra que se embolsará el máximo dirigente del club rojiblanco por el canterano almeriense, una cantidad que habría que sumar al millón y medio de euros que consiguió con la venta de José Pozo al Rayo Vallecano y los 150.000 que pudo arañar con el traspaso de Fidel Chaves a Las Palmas, que no obstante podrían verse aumentados si se cumplen una serie de circunstancias.

Con esas tres ventas, la cuenta corriente de Alfonso García se ha visto aumentada en 3 millones de euros, una cantidad a la que hay que sumar también los 3 millones -también- que se embolsó la pasada temporada, donde el principal activo fue la venta de Quique González por 1.5 millones.

La cartera de Alfonso García se hace más grande porque hay dinero que entra pero no que salga, y el que sale, sale con cuentagotas. Este verano, el Almería ha pagado un mínimo traspaso por Luis Rioja, el mismo que hace un año pagó por Owona para reforzar la defensa. Ambos han sido los únicos jugadores por los que Alfonso ha tenido que rascarse el bolsillo en los últimos doce meses, aunque la cantidad que ha desembolsado por ellos no llega a los 200.000 euros, en el tiempo que ha ingresado cerca de seis millones. Una diferencia abismal mientras el club sigue perdiendo efectivos valiosos no solo en el césped.