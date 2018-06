160 minutos para que el URA siga en División de Honor B

Temporada 2015/2016. Tras pagar la ‘novatada’ propia de su primera aventura en la segunda máxima categoría del rugby nacional en la primera vuelta de la liga, URA protagonizó una magistral remontada que le valió ser antepenúltimo al final del curso. Descendió, último como este año, Universidad de Granada, y promocionó, penúltimo, CAU. Los madrileños pecaron posiblemente de exceso de confianza ante Trocadero de Marbella, y perdieron la categoría. Dos años más tarde quieren volver, y en su camino se cruza Unión Rugby Almería. Como en aquel momento, llegan los cruzados al lance en una situación parecida, tras otra remontada de enorme mérito después de un arranque liguero horrible.

El primer asalto será en Orcasitas este domingo desde las 12.30 horas con el arbitraje de Pedro Montoya, quedando la vuelta prevista para una semana más tarde, día 24, en el Emilio Campra. Se trata de un partido a 160 minutos en el que hay depositadas muchas claves para el futuro del club unionista. Contando los días para la inauguración del Juan Rojas, se acude a la pelea asumiendo la responsabilidad que entraña mantener la plaza en División de Honor B. Hay en el ‘debe’ que la liga acabó hace demasiado tiempo y ha habido que hacer otra pretemporada, y en el ‘haber’ que el adversario tiene precisamente demasiados partidos en el cuerpo y en la cabeza, con el reciente fracaso ante Jaén.

El equipo andaluz le ha ganado los dos encuentros de la final por el ascenso a ‘plata’, pese a que tras el corto resultado en Las Lagunillas (27-24) hacía pensar en una posible resolución del lado de CAU. No fue así, ya que los jienenses se impusieron también en Madrid por 22-26. Al golpe mental se une el tremendo esfuerzo realizado por la remontada, puesto que la primera parte local fue muy mala y hubo que remar a contracorriente demasiado tiempo. Mientras tanto, URA se ha reactivado, venció a Jaén precisamente en un choque amistoso y ha rodado a sus hombres enfrentándolos entre si en un partidillo en el que el cuerpo técnico ha tomado nota del estado de cada uno.

Pablo Jiménez, el preparador almeriense, ha recordado el pasado conjunto de los dos equipos en el primer año tras el ascenso. Se perdieron los dos choques por 37-24 en la segunda jornada y por 15-19 en la segunda vuelta en Almería: “Lo conocemos y le tenemos muchísimo respeto”. El típico juego madrileño es el que lo define, “una delantera muy fuerte”, y se añade que “a poco de acabar la temporada de Regional hicieron cinco fichajes que subieron notablemente el nivel de su plantilla”. En el lado negativo, “son bastante indisciplinados y haber metido estos jugadores nuevos ha hecho no estén del todo bien engranados, con mucha calidad, potencia y tamaño, pero sufren ante el orden”.

En cuanto a Unión Rugby Almería, su entrenador ha desvelado que se llega a la eliminatoria “con mucha ilusión tras haber hecho un buen trabajo durante los dos meses previos, y con ganas de resolver la eliminatoria lo antes posible”. El matiz de Jiménez es que “esto no quiere decir que se piense que vaya a ser fácil, ya que se sabe que va a ser muy difícil”. La consigna es la de ir a tope en todo momento: “Si no jugamos muy muy duro desde el principio, si les dejamos pensar que nos pueden ganar, es cuando nos pueden ganar; un símil es el partido de Rafa Nadal del domingo pasado, en el que todos pensábamos que si ganaba el primer set, su rival pensaría que ganar tres sets iba a ser imposible”.

Aplicándolo a este primer choque en Madrid, Jiménez meterá a los suyos muy enchufados en el césped: “Si nosotros les imponemos un ritmo muy alto en los primeros 30 minutos les van a entrar las dudas, van a regresar los fantasmas de las oportunidades desaprovechadas, de la eliminatoria perdida con Jaén a pesar de sentirse superiores”. Por lo tanto, “el principal objetivo es ese, llegar, marcar el partido en la primera media hora y conseguir la ventaja”. El técnico ha recordado que “CAU lleva seis partidos en seis semanas, así que está muy rodado, pero en teoría lo normal es que a partir del minuto 60 el cansancio se le note, mientras que URA lleva dos meses haciendo una buena carga”.

No se refiere solo al marcador, sino a que los madrileños “sientan que es muy difícil, que piensen que no pueden, que es enfrentarse a un muro, no darles el balón, mantener la posesión con apoyos cerca, en defensa no darles ni un metro”. Si eso se consigue, Pablo Jiménez se muestra convencido de ganar, con la pega de “un par de jugadores tocados, lesiones musculares, nada serio pero sí dudas”. Eso sí, y como siempre, “la plantilla es amplia y habría opciones de poder cubrirlos bien”.

CATEGORÍA: Promoción DHB

JORNADA: Ida

PARTIDO: CAU – URA

LUGAR: Orcasitas

DÍA: Domingo, 17 de junio

HORA: 12.30 horas

Árbitro: Pedro Montoya