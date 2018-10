89 minutos de notable para toda la zaga

La derrota cosechada ayer en el Nuevo Los Cármenes es de las que duelen. Si uno pierde por deméritos propios o porque el rival es claramente superior, se acepta, se levanta la cabeza y a seguir trabajando. Sin embargo, cuando la derrota viene por un error grave, muy grave de marcaje, en el último minuto reglamentario, psicológicamente hace mella. El Almería levantó el vuelo en el inicio de temporada gracias a una victoria en Copa ante el Málaga que hizo creer; ahora hay que tener la cabeza fría para evitar que la sensación de impotencia que deja el partido en el Granada pase factura en este tramo complicado del calendario.

El Almería dio la sensación durante 89 minutos de no ser un castillo de naipes, aunque sí se desmoronó como una baraja de cartas en un centro lejano por la banda derecha y un remate con la oreja de Pozo, que le había ganado con extrema facilidad la posición a Romera. El lateral no lo vio y René no se atrevió a salir. Resultado de la indecisión: derrota. Un fallo que no es propio del Almería y del que hay que aprender, para los cimientos rojiblancos sigan siendo sólidos.

Hasta ese minuto en el que ya asomaba la tablilla del descuento en la zona del cuarto árbitro, el conjunto de Fran Fernández había demostrado seriedad y saber estar. Es cierto que durante parte y media, el Granada había atacado más y mejor, entre otras cosas porque tiene bastante más calidad arriba. Sin embargo, el Almería se defendía sin más problemas que un par de ocasiones bien atajadas por René. Saveljich arriesgó para ser titular y cumplió con creces en el eje de la zaga junto a Owona. Sin demasiados problemas, secaron primero a Rodri y después a Ramos.

Conforme llegaba la recta final del partido, el Almería se hacía dueño y señor del encuentro. Faltaban pocos minutos para el 90 y el partido estaba donde quería Fran Fernández. Los locales ya apenas tenían fuerzas para atacar y los rojiblancos jugaban en campo contrario. Ahí le faltó al Almería más rapidez en el tránsito de balón, como siempre que juega fuera, y más aparición entre línas. Lo que viene a ser creer en la victoria. Llegó el fatídico error que dejaba a los de Fran Fernández sin un premio merecido, lo que desencadenó una ola de tristeza en todos los aficionados almerienses y lo que es peor, una actitud chulesca y provocadora por parte de algunos jugadores rivales como Rodri. Con ganas de cobrarse facturas pendientes, demostró no saber ganar y sacó de sus casillas a jugadores como Chema, que le recriminó su actitud de camino a vestuarios. Sin duda, lo peor del partido.