Sin motivos para alarmarse

El estreno de la temporada en Cádiz (1-0) generó muchas críticas al juego del Almería. Muy pronto para juzgar al equipo, consideran desde el club. Fran Fernández ya anunció el lunes que se apartaba temporalmente de las redes sociales al no entender los comentarios vertidos hacia el equipo. La misma incomprensión que ayer comentaba el director deportivo del club rojiblanco, Miguel Ángel Corona, en la radio oficial de la entidad. Ahí, reconoció que el Almería no había hecho un buen partido en el Carranza el pasado viernes, pero cree que se ha sido injusto con el equipo.

"No hicimos un buen partido en Cádiz, pero no es alarmante ni preocupante", afirmaba Corona en las ondas del club. "Está claro que no fue un buen partido, pero mejoramos en el segundo tiempo y cuando mejor estábamos encajamos el gol. Hay aspectos del juego que sí vimos en la pretemporada, que no se dieron en Cádiz, como tener más posesión o que no nos generara el rival muchas situaciones de peligro", añadía el talaverano, que aboga por dar tiempo a que los nuevos jugadores terminen de acoplarse al equipo.

El equipo recibió muchas críticas tras el inicio liguero en el Ramón de Carranza

"Nosotros somos exigentes, pero no vamos a cambiar nuestro guión para nada. Hay mucha gente nueva en la plantilla que necesita terminar de acoplarse para ofrecer un buen rendimiento", explicaba Corona, que añadió que "el Mallorca jugó el domingo con once de la temporada pasada, y el Elche, con diez, y ambos estaban en Segunda B la campaña anterior". "Nosotros tenemos siete que proceden de Segunda A y cuatro de Segunda B, que pueden ofrecer un gran rendimiento". Amplió su justificación Corona en que "sin ir más lejos, uno de los protagonistas de la jornada en Primera División ha sido Gallar, del Huesca, que hace un año estaba en Segunda B".

"Tenemos equipo para competir, de sobra", aseveraba Corona, para quien es "injusto que se le exija a una plantilla nueva ya en la primera jornada que haga olvidar lo que ha sucedido en las temporadas anteriores", ya que "de los veinte futbolistas de la plantilla, trece son nuevos".

"Ya es hora de pasar página y de que transitemos sin memoria", finalizaba Corona su intervención en la radio del club, antes de pedir centrar la atención en "una temporada en la que hemos depositado muchas ilusiones".

El inicio de temporada del Almería no ha sido nada positivo. La derrota se produjo sin que el conjunto almeriense generara sensación de peligro y lo más cerca que estuvo de un gol fue en un remate del portero Fernando, a la desesperada en el descuento. Ahora, el equipo rojiblanco tiene ante sí dos encuentros consecutivos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en los que intentará ofrecer una mejor versión ante sus aficionados.