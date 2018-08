El motor, que no esté frío

Todo está preparado en Segunda División para que esta semana dé comienzo una nueva temporada. El Almería tiene la obligación de demostrar que llega bien preparado a ella, después de una pretemporada irregular tirando a mala, que no ha terminado de gustar a la afición. Fran Fernández salió al paso el pasado sábado con un mensaje en las redes sociales para asegurar que han hecho un buen trabajo y que están preparados para afrontar el primer choque oficial de la campaña ante el Cádiz en el Ramón de Carranza.

Precisamente la pretemporada de los amarillos tampoco ha sido para tirar cohetes en lo futbolístico, aunque ha cosechado mejores resultados que los rojiblancos. A Álvaro Cervera no le ha gustado lo que ha visto de su plantilla. El técnico cadista, en declaraciones recogidas por la web gaditana, es de la opinión de que "al equipo le falta mucho". Sin ningún tapujo llegó a afirmar que "es la pretemporada que menos me ha gustado desde que estoy aquí". Para Cervera el inicio de la temporada "le coge muy pronto" a un equipo cadista "al que le falta ritmo, le faltan conceptos, le faltan jugadores y también le sobran jugadores".

Así, amarillos y rojiblancos llegarán con mucho por mejorar al viernes, por lo que lo importante es que los pupilos de Fran Fernández sí que estén concentrados y no cometan errores tan claros y peligrosos, como el que costó el gol en Elche el pasado viernes. El técnico rojiblanco tiene perfilado ya su once inicial, en el que lo normal es que Sekou esté en el once titular como delantero.

Con tres entrenamientos físicos todavía por delante y uno más táctico que será el jueves, en la previa del viaje a Cádiz, el Almería tiene que tener ya el motor en marcha y tan sólo necesita pisar el acelerador para que el equipo eche a andar. Sea bueno o sea menos bueno el debut en Carranza, la parcela deportiva todavía tiene que terminar de perfilar una plantilla que tiene carencias.