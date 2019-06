Más de 300 niños muestran su talento en los JDM

Más de 300 escolares disfrutaron del torneo de ajedrez de los Juegos Deportivos Municipales que ha puesto el broche de oro con la entrega de premios a los ganadores. Al acto de clausura asistieron Francisco Vílches, coordinador de los JDM, el concejal de Deportes, Juanjo Segura y el delegado provincial de ajedrez, Francisco Mullor.

Las categorías que han participado en la disciplina han sido sub 08 (prebenjamín), sub 10 (benjamín), sub 12 (alevín) y sub 14 (infantil) y Francisco Vílches ha puesto en valor “la importancia de practicar el ajedrez, porque os hará mejores personas y mejores estudiantes”.

Juanjo Segura, por su parte, ha añadido que “es una satisfacción ver cómo día tras día los deportistas se desplazan a las instalaciones para entrenar y practicar en los JDM los fines de semana y en el caso del ajedrez, la participación de este año con más de 300 jugadores refleja que la disciplina está creciendo y espero que en años venideros continúe incrementando”.

Por su parte, Francisco Mullor ha dado la enhorabuena “a los premiados de los JDM de ajedrez. Esta competición es un referente a nivel formativo dentro del ajedrez de la provincia porque muchos jugadores que están federados y representan Almería en diversos campeonatos, han salido de las escuelas municipales de la ciudad y desde la delegación apoyaremos estos torneos que forman a los deportistas”.

De esta forma, el cuadro de honor de la temporada 2018-2019 ha concluido con los premios para los tres primeros ganadores en categoría de sub 08, Roberto Segura López del Club Indalo ha obtenido la medalla de oro; Raúl Martínez Román, plata y Miguel Zapata Alias, bronce. Y en femenino, Nuria Gómez Lax del Club Benahadux, seguida de Marina Lara Rodríguez y África Rodríguez.

Los equipos ganadores han sido en primer lugar, Chess Warriors compuesto por José M. Morales Carmona, David del Águila París y David Torres López. En segundo puesto ha quedado el equipo Otto compuesto por Javier Latre Rodríguez, Francisco Latre Rodríguez y Alberto Mesas Aranda. Y en tercer puesto el equipo de Los Ajedrecistas formado por Luis Vara Soler, Hugo Guillén Martínez y José A. Maldonado Gómez.