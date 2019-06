Más de 300 niños muestran su talento sobre el tablero en los 'JDM'.

Más de 300 escolares disfrutaron del torneo de ajedrez de los Juegos Deportivos Municipales que ha puesto el broche de oro con la entrega de premios a los ganadores. Al acto de clausura asistieron Francisco Vílches, coordinador de los JDM, el concejal de Deportes, Juanjo Segura y el delegado provincial de ajedrez, Francisco Mullor.

Las categorías que han participado en la disciplina han sido sub 08 (prebenjamín), sub 10 (benjamín), sub 12 (alevín) y sub 14 (infantil) y Francisco Vílches ha puesto en valor “la importancia de practicar el ajedrez, porque os hará mejores personas y mejores estudiantes”.

Juanjo Segura, por su parte, ha añadido que “es una satisfacción ver cómo día tras día los deportistas se desplazan a las instalaciones para entrenar y practicar en los JDM los fines de semana y en el caso del ajedrez, la participación de este año con más de 300 jugadores refleja que la disciplina está creciendo y espero que en años venideros continúe incrementando”.

Asimismo, el concejal de Deportes ha recalcado que “se trata de un trabajo conjunto entre el Patronato Municipal de Deportes, la delegación, los clubes y los padres. Nada de esto sería posible sin vosotros y es un círculo donde todos caminamos de la mano”.

Por su parte, Francisco Mullor ha dado la enhorabuena “a los premiados de los JDM de ajedrez. Esta competición es un referente a nivel formativo dentro del ajedrez de la provincia porque muchos jugadores que están federados y representan Almería en diversos campeonatos, han salido de las escuelas municipales de la ciudad y desde la delegación apoyaremos estos torneos que forman a los deportistas”.

De esta forma, el cuadro de honor de la temporada 2018-2019 ha concluido con los premios para los tres primeros ganadores en categoría de sub 08, Roberto Segura López del Club Indalo ha obtenido la medalla de oro; Raúl Martínez Román, plata y Miguel Zapata Alias, bronce. Y en femenino, Nuria Gómez Lax del Club Benahadux, seguida de Marina Lara Rodríguez y África Rodríguez.

En la categoría sub 10, Javier Latre Rodríguez del Club Agave ha sido el ganador, Pablo Méndez Alba en segundo lugar y Julio Flores, tercero. En la categoría femenina, Irene Hernández López del Club Indalo encabeza la posición seguida de Cristina Kaixi You y Elena Grandia Soler en tercer lugar.

Por su parte, en la categoría sub 12 masculina, los tres primeros han sido, respectivamente, David del Águila París del Club Indalo, Hugo Guillén Martínez y Jimmy Peñas. En la categoría femenina, Alba Barranco López ha resultado la vencedora, seguida de Sandra Hernández López y, tercera, Marina Segura Sánchez. Y en la categoría sub 14 de infantiles, David Jiménez Freniche del Club Rey Huércal en primera posición, seguido de José Manuel Morales Carmona e Ismael Asensio Ramón y en las femeninas, Claudia Mullor Peña, del Club Indalo obtuvo el primer lugar, Aitana Portero Bravo la segunda posición y por último, Natalia Portero Bravo.

Los equipos ganadores han sido en primer lugar, Chess Warriors compuesto por José M. Morales Carmona, David del Águila París y David Torres López. En segundo puesto ha quedado el equipo Otto compuesto por Javier Latre Rodríguez, Francisco Latre Rodríguez y Alberto Mesas Aranda. Y en tercer puesto el equipo de Los Ajedrecistas formado por Luis Vara Soler, Hugo Guillén Martínez y José A. Maldonado Gómez.