Una noche con mucho que ganar

Primera División es esto. Un domingo en el horario de máxima audiencia, con la pelota ejerciendo de analgésico (excepto para quienes trabajan) antes de afrontar una dura semana. El Benito Villamarín engalanado para la ocasión y un Real Betis con algunos de los mejores jugadores del mundo. Y millones de ojos pendiente del partido del domingo de las nueve de la noche, chinos incluidos y ahora no es mentira. Para esto ha estado luchando el Almería durante los últimos tres años. No sólo para celebrar el ascenso en la Plaza de las Velas, sino para medirse a los mejores y batirles. Ese es el objetivo de los rojiblancos: no ser los invitados simpáticos, sino convertirse en los malos de la película y hacer saltar la sorpresa.

El Almería comenzará el partido en descenso si el Espanyol puntúa antes en su campo

Se presenta el conjunto rojiblanco en un buen momento mental. Un triunfo lo cambia todo y los tres puntos frente al Rayo Vallecano no pudieron ser más balsámicos, además de por la contundencia mostrada en todas las líneas del campo para conseguirlos. Pero la vida sigue y el Almería podría comenzar el partido en descenso, en el caso de que minutos antes el Espanyol puntúe en su feudo ante el Real Valladolid. Rubi dejó claro ayer en la sobremesa de ayer que se centra en lo que haga su equipo y no los rivales directos, aunque una semana se afronta totalmente diferente desde fuera del pozo. Y si no que se lo pregunten a su propio equipo, con la fuerza necesaria para pescar algo esta noche en el Benito Villamarín. Tras el triunfo de hace ocho días, el cuadro indálico quiere darle continuidad a las sensaciones, pero sobre todo a los resultados, buscando encadenar dos victorias por primera vez en todo el curso; eso sí, una 'X' se ve, sin comenzar el partido, como un buen botín.

Rubi repetirá el once que ganó al Rayo, con el único cambio del sancionado Embarba: entrará Ramazani o Vinicius

El técnico catalán le dará continuidad a los que salieron en el once inicial la semana pasada, aunque no podrá repetir el once por la sanción de Embarba, la primera baja rojiblanca del presente curso por este motivo (Kaiky y Samu se encuentran apercibidos). El Almería viajó ayer en vuelo chárter a tierras sevillanas, tras el último entrenamiento de la semana. La sesión le sirvió a Rubi, entre otros aspectos y como él mismo reconoció, para despejar la duda de que tenía entre dos jugadores para ocupar ese hueco dejado por Embarba. La lógica dicta que será Ramazani o Vinicius (la opción del belga sería la más natural), si bien tampoco se puede descartar la presencia de Portillo con el objetivo de fortalecer el centro del campo dentro de ese objetivo de ganarle la posesión al Real Betis, algo en lo que ha hecho mucho hincapié el preparador rojiblanco. El resto de la alineación visitante será la misma que venció al Rayo, con jugadores como Pozo, Kaiky o Samu esperando su oportunidad desde el banquillo.

El Almería ha vencido en sus dos últimas visitas al feudo verdiblanco: 0-1 en 2013 y 3-4 copero al año siguiente

Otro de los nombres propios es el de Rubi, que regresa al Benito Villamarín por primera vez desde que fuese despedido en junio de 2020. El técnico nacido en Barcelona y criado en Vilasar de Mar aterrizó en Sevilla en el estío de 2019 después de hacer campeón al Huesca en la categoría de playa y meter al Espanyol en la Europa League. Sin embargo, no terminó de pintar el cuadro bético, lamentándose siempre del daño que le provocó la pandemia. Al escudo de las trece barras lo dirigió en una treintena de ocasiones ligueras, con ocho victorias y diez empates. Mostrando siempre una exquisita educación y un máximo respeto por el conjunto verdiblanco ("el Betis forma a ser parte de tu familia cuando uno pasa por ahí", dijo ayer), el catalán quiere reivindicarse hoy con un triunfo de campanillas, que haría respirar al Almería y darle aún más moral antes de afrontar dos partidos en una misma semana, visita complicadísima a El Madrigal incluida.

Pellegrini hará unos ocho cambios respecto a la alineación del jueves. Borja Iglesias es la principal amenaza

El Betis, por su parte, busca regresar a la senda de la victoria en el campeonato nacional. Después de solventar con nota su doble duelo frente a la Roma de Mourinho en la Europa League (1-2 en la tierra de Rómulo y Remo, y 1-1 hace tres días en Sevilla), pretende ganar en liga tres jornadas después. Tras comenzar la temporada como un tiro, el conjunto de Pellegrini cayó en Vigo (1-0) y firmó tablas en Valladolid (0-0). Sin embargo, con 16 unidades en su casillero y tras perder ayer el Athletic frente al Atlético de Madrid (0-1), el cuadro bético regresará a puestos de Liga de Campeones en caso de vencer esta noche, por lo que la motivación es máxima.

Manuel Pellegrini hará una revolución en el once que actuó el pasado jueves, gracias a la amplitud de plantilla que tiene. De hecho, todo hace indicar que apenas repetirán Luis Felipe, Rodri y Canales. Tal es el estado futbolístico del último que el técnico chileno está intentando sacarle todo su juego. Eso sí, Rubi no sabrá lo que se encontrará, sobre todo en la línea de tres cuartos, donde más difícil es acertar. Quienes no estarán con total seguridad serán Pezzella, sancionado, Camarasa, Juanmi Jiménez y Nabil Fekir, lesionados. Son bajas importantes para el cuadro local, que, eso sí, no debería notarlas con jugadores tan interesantes como Carvalho, Joaquín, el propio Canales o Borja Iglesias, quien busca romper la pequeña sequía goleadora de su equipo. Con todos estos nombres lo normal sería ver un encuentro de alto voltaje, aunque todo lo que se salga de la lógica beneficiará a un Almería que quiere dar la sorpresa con un golpe encima de la mesa, aprovechando el papel que le da el no ser favorito. Tiene mucho que ganar.