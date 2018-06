A noventa minutos de la gloria

Después de dos temporadas en el Grupo IX de la Tercera División, la Unión Deportiva Almería B podría volver hoy a la Segunda División B y hacer historia sobre el césped del Mediterráneo al ser el único filial rojiblanco que conseguiría dar el salto a la Segunda División B sin tener que pasar por los despachos, como sí lo hizo el conjunto canterano en la 2009-2010 gracias al descenso administrativo del CF Atlético Ciudad, de cuya deuda se hizo cargo el Almería al ser uno de los requisitos de la RFEF para poder ser de bronce. Nada menos que 700.000 euros costó la plaza.

Esta mañana, los de Esteban Navarro, en el mismo escenario en el que el propio técnico pasó a la historia al ser el primer jugador de la UDA en marcar en dicho estadio en partido oficial, pueden celebrar un más que merecido premio a toda una temporada de gran trabajo que comenzó bajo la dirección de Fran Fernández, ahora entrenador del primer equipo. Después del 3-6 en tierras manchegas, los rojiblancos tienen más que de cara esta eliminatoria final en la que su rival, el Villarrobledo, tendría que marcar nada menos que cuatro goles y no encajar ninguno si quiere privar a los almerienses de ser equipo de bronce la próxima campaña. En el vestuario rojiblanco están motivadísimos después del gran resultado obtenido en el Barranco del Lobo, pero no quieren caer en excesivas confianzas ante un oponente que llega a tierras almerienses con mucho que ganar y poco que perder, confiado en que remontarán el 3-6 que sufrieron en la ida.

Tendrán que andarse con mucho ojo los de Navarro, estar al cien por cien, como si de la ida se tratara, para no estropear una fiesta que ya parece asegurada. Pero en este deporte, todo puede ocurrir en noventa minutos. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo y el filial no va a relajarse lo más mínimo.