Buena jornada para Berja, Cantoria y Poli Almería; mala para La Cañada

Tres de los cuatro equipos almerienses que militan en el grupo 2 de la División de Honor Andaluza -la categoría inmediatamente inferior a la Tercera RFEF- vivieron una muy buena jornada para sus intereses clasificatorias, con otras tantas victorias. Berja, Cantoria y Poli Almería sacaron adelante sus partidos, mientras que La Cañada, que jugaba en su campo, siguió con su mala dinámica y firmó una derrota que lo mantiene muy hundido en la clasificación.

El Berja necesitaba ganar para reengancharse a los puestos de play off, tras haber descansado en la jornada intersemanal y venir de no ganar en el choque anterior. Lo consiguió en su desplazamiento a Andújar para medirse al Iliturgi, un equipo de la zona baja al que consiguió doblegar por la mínima (0-1). Y no lo tuvo nada fácil, porque hubo de esperar al minuto 80 para conseguir el gol, obra de Flavio desde el punto de penalti.

Los equipos han afrontado tres partidos en una semana, pues jugaron también el pasado 8 de diciembre, día festivo

Sigue de dulce el Cantoria en su estadio Los Olivos. Volvió a imponerse con solvencia, esta vez ante el Céltic de Pulianas (3-0). Agu Gómez abrió la cuenta en el primer tiempo (28'), Ricardo Mora consolidó el marcador con el segundo en el 70' y ratificó la goleada en el 89' Migui. La derrota entre semana en el campo del Arenas (3-0) impide que el Cantoria pueda asaltar, de momento, los puestos de play off, aunque se mantiene muy cerca, a dos puestos y solo un punto (tiene 21).

También ganó el Poli Almería, y a fe que lo necesitaba. Se impuso por 2-1 en su campo ante el Loja, mostrando una buena capacidad de reacción, ya que los lojeños se adelantaron de penalti en la primera parte. Voltearon el marcador Alonso (72') y Álex Cazorla (89').

Gracias al empate firmado entre semana ante el Celtic en Granada (1-1), los rojiblancos se ubican en zona de permanencia, con 18 puntos.

La única mala noticia llegó de parte de La Cañada Atlético, que comienza a ver complicada la permanencia en la categoría. Perdió en casa ante el Cubillas de Albolote (1-3). Los locales perdían ya por 0-2 a la media hora, habiendo recibido el primer gol apenas en el minuto 2. Joseka, en el 61', acortó distancias, pero los granadinos sentenciaron con el tercero en el 84'.

La Cañada ocupa el antepenúltimo puesto con 8 puntos y tiene ya la permanencia a 10. En el partido intersemanal también perdió, ante el Rincón por 1-0.