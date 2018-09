De nuevo en la cola

No va a caer al farolillo rojo porque el Nástic de Tarragona lo ha hecho todavía peor, pero la zona de descenso o sus inmediaciones van a volver a ser el hábitat natural del nuevo Almería. El Almería del hambre, el Almería del esfuerzo, aunque también el Almería estéril y demasiado bizcochable en todas sus líneas.

Un punto en cuatro partidos, con seis goles en contra. Los números hablan muy mal del equipo, además de transmitir la sensación de que no está hecho todavía a la categoría. El comienzo no ha sido fácil, es cierto, pero Cádiz, Tenerife y Osasuna de momento no se están comiendo a nadie. El que sí está devorando es el Zaragoza, que va a llegar al Mediterráneo después de ganar 0-4 en Oviedo. Huele a sangre.

Es cierto que el equipo da todo lo que tiene, algo que no ocurría en las temporadas anteriores, pero es que con todo lo que tiene no es capaz de superar a sus rivales. Y en cuanto físicamente baja un poco, algo normal porque corre demasiado, los contrincantes le encuentran con facilidad las cosquillas.

Si ya es difícil ensamblar tantos jugadores nuevos, más se complica la cosa cuando estás en la cola y te ves incapaz de sumar. Lo peor es cuando la afición pierda la paciencia si no llegan los triunfos.