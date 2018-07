Una oferta para Motta irrechazable

Si algo ha tenido Marco Motta en su temporada y media como rojiblanco es que siempre ha dado la cara. Llegó fuera de forma, tardó en cogerla, pero en cuanto estuvo bien, se convirtió en el dueño del lateral derecho, excepto en la época de Ramis, que había traído a Fran Rodríguez y prefirió al motrileño antes que al italiano. Jugara o no jugara, ganara o perdiese, Motta era de los pocos que salía siempre a dar explicaciones y, además, de los futbolistas que tiraba del carro dentro del vestuario.

Por eso, ayer estuvo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, para despedirse de sus excompañeros y para dar una explicación a su afición a través de la radio oficial del club. El italiano no concretó a qué equipo se iba, pero sí que habló de una oferta irrechazable, sobre todo en comparación con su ficha actual. "Es un día que me hubiera gustado que no llegara. Ha sido muy difícil dejar a un club y una ciudad como Almería, aquí he vivido como en mi casa. Me voy a un proyecto importante, donde no he podido decir que no, lo he pensado mucho, pero es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Me hubiera gustado acabar aquí mi carrera, incluso ser el capitán del Almería, pero este tipo de trenes sólo pasan una vez".

Motta repasó en cuestión de unos segundos su etapa en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la que vivió dos salvaciones de infarto. "Llegué aquí hace un año y medio, que he vivido muy intensamente. En la primera temporada hicimos un auténtico milagro, íbamos últimos y yo confiaba en que lo íbamos a sacar. La temporada pasada estuvo llena de emociones y con mucho trabajo volvimos a salvarnos", unas sensaciones que le hacen ser un rojiblanco más de corazón: "He aprendido mucho en Almería, me he sentido muy importante. Escuchar mi nombre en la grada, cuando no estaba jugando por la decisión de un míster [en referencia a Ramis], es algo que no se me olvida y siempre estaré agradecido. Voy a ser un aficionado más del Almería".