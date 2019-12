El ‘oficio de ganar’ salva a URA Playcar ante Málaga

No comenzó siendo el mejor partido de Unión Rugby Almería Playcar, al menos en cuanto a la vistosidad de juego, lo que después se vio confirmado, dentro de un escenario en el que el rival tenía claro que debía de trabar todo lo posible el despliegue cruzado para tener opciones de triunfo. Como una cosa lleva casi siempre a la otra, por esa preocupación de CR Málaga en desactivar los puntos fuertes locales, solo en una ocasión, al principio, dio rienda suelta a su buena capacidad atacante, logrando un ensayo de mérito. Se pasó, acto seguido, a la posesión ‘eterna’ de los de Pastor, pero sin ritmo, muy lentos y con demasiado balón ‘sucio’. Faltó inspiración, pero se aplicó disciplina de delantera y, sin brillo ninguno, se rozó estar en bonus ofensivo al descanso. A la vuelta del mismo el CR Málaga cambió su planteamiento y dejó la ‘vigilancia’ en el vestuario para sí ser fiel a su modelo, lo que le valió para ser superior a URA e igualar el choque, si bien los unionistas están en ‘dinámica de victoria’ y otra vez se rozó el bonus.

FICHA TÉCNICA URA Playcar (31): Fede, Momia, Josedo, Mono, Toti, Stratico, Manolo Ortiz, Luis Vergel, Iván Rubio, Dani Pizarro, Persa, Gonzalo Pérez, José Méndez, Damián Jurado y Emilio Arias. También jugaron Nemo, José Cuadrado, Manu Manchón y Sebas ‘Hacha’ Urgu. CR Málaga (22): Quílez, Aloza, Beauregard, Ignacio Guerra, Aspiotti, Carrasco, Moreno, Luis Guerra, Mauro Calle, Castro, Del Bosque, Vázquez, Gómez, García y Cardalliaguet. También jugaron Alejandro Sánchez, Alberto Pisulla, Juan Cruz, Cobos, Lautaro Calle y Campagna. Árbitro: Eduardo Cousillas. Amarillas a Iván Rubio (min. 63) por parte de URA Playcar, y a Beauregard (min. 37) por parte de Málaga. Tanteo: 0-5, min. 5: ensayo de Del Bosque. 7-5, min. 13 ensayo de Momia transformado por Damián Jurado. 12-5, min. 29: ensayo de Luis Vergel. 19-5, min. 40: ensayo de Mono transformado por Damián Jurado. DESCANSO. 19-12, min. 43: ensayo de Luis Guerra transformado por Castro. 19-19, min. 48: ensayo de Del Bosque transformado por Lautaro calle. 24-19, min. 55: ensayo de Luis Vergel. 24-22, min. 59: patada de castigo transformada por Lautaro Calle. 31-22, min. 78: ensayo de Nemo transformado por Jurado. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la undécima y última jornada de la primera vuelta del Grupo C de División de Honor B disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ante unos 800 espectadores.

La lectura positiva de posiblemente el peor partido almeriense es que si hasta jugando mal, si hasta modificando la posición de algún jugador por las bajas, si hasta liberando de minutos a algún jugador clave en la temporada, se gana, se ha subido un peldaño que hasta el momento no se había logrado. Sí es verdad, en todo caso, que la trayectoria marcada hasta el momento ha descrito buenas actuaciones contra los rivales de zona alta y peores ante los de zona baja, pero no lo es menos que CR Málaga vino a recordar que el objetivo siempre es ir de paso en paso, hacia la permanencia primero y a soñar después, testimonio de la igualdad del posiblemente más igualado grupo de la División de Honor B. En el Juan Rojas este domingo sucedió que Unión Rugby Almería se probó ‘traje de grande’ por primera vez y que le encajó como un guante, porque en otras circunstancias, con los problemas planteados, lo natural habría sido perder. De hecho, hasta un virus estomacal ha puesto en jaque al club durante la semana.

Con su cuarto triunfo consecutivo, tres de tres en este tramo de partidos de fin de año 2019, URA Playcar se sitúa a ocho de su predecesor en la tabla, CAU Metropolitano, que además será su próximo adversario y otra vez en casa el fin de semana siguiente, seguro que con otra imagen distinta a la ofrecida este domingo. Ha desnivelado el equilibrio de victorias y derrotas, con seis y cinco justo a la mitad de la temporada, y certifica su mejor primera vuelta de siempre en la categoría. Lo único que no se logró fue el bonus ofensivo, con el que todo habría sido tal cual se había deseado antes del choque, pero ‘a toro pasado’ y visto el desarrollo del mismo, se da por muy bueno el marcador final de 31-22 que, siendo justos, deja sin ningún premio merecido a los jugadores de Málaga, que si siguen así no tendrán problemas para permanecer en División de Honor B la próxima temporada.

Unión Rugby Almería Playcar trabajó con paciencia para madurar las opciones e imponer dominio, ello tras un comienzo dubitativo y de especulaciones que se transformó en un 0-5 en contra que hubo que remontar. Como muestra, en el primer minuto hubo muchas patadas para uno y otro lado, pero acto seguido a Málaga se le vio seguridad en su touche, y. a raíz de una segunda seguida inició una preciosa jugada de línea, de lado a lado, para encontrar superioridad y ensayar gracias a su creatividad. El 0-5 no preocupó a los de Nacho Pastor, que tuvieron que poner el ‘8’ a la espalda de Luis Vergel para suplir la baja de Lucas Melián y a Stratico el ‘6’ habitual de Luis Vergel, en su caso entrando en el XV titular. También fue novedad Josedo en la primera línea, dando respiro a Nemo. Pese a las modificaciones del paquete de melé, URA fue muy superior en esa estática, pero sin todo el provecho sacado al respecto, mientras que en las touches no se tenía el día. Se hizo el primer try con fases y con pick and go, poder de delantera y obra de Momia, transformado por Damián Jurado.

No se había visto castigada en demasía la mala entrada en el partido y lo claro de las ideas de CR Málaga, sobre todo tras acumular errores, pero sin embargo una melé a cinco metros fue aprovechada por Luis Vergel para hacer un típico movimiento de ‘8’ y ensayar. También por insistencia en delantera, sin apenas abrir balones seguramente por la confianza en ese poderío, llegó el tercer try, obra de Mono justo en el límite del tiempo, marchándose los protagonistas a sus respectivos vestuarios con un 19-5 rotundo y nada vistoso. El inicio de la segunda parte vio a un cuadro malagueño lanzado y mucho más seguro de sus posibilidades, ensayando en el 43 mediante Luis Guerra, bajo palos, pero tras entrar por el costado, lo que da muestras de la relajación inicial cruzada. No fue solo eso, sino que se pudo manejar bien el juego al pie de los visitantes y en una patada larga se le regaló, literalmente, otro ensayo casi consecutivo. Se había nivelado el tanteo con un 19-19, otra vez con Del Bosque anotando.

Seguro en la transformación estuvo Lautaro Calle para obrar un ‘empezar de nuevo’ en el minuto 49, con malas sensaciones de sentirse fuera del partido por parte de URA Playcar. Afortunadamente se tiró de individualidades para dar algo de aire, como la de Fede, al que se le escapó el balón cuando ya iba a ensayar, provocando melé para Málaga que arrasaron los cruzados, repitiendo la melé y ensayando con Luis Vergel haciendo bueno su cambio de posición. El primer golpe de castigo que se eligió a palos fue en el minuto 59, transformado por Guerra para apretar el marcador otra vez (24-22), ello seguido de una gran reacción local, por fin llevando el peso y teniendo al rival contra las cuerdas. Se empujó con una melé en el centro del campo hasta casi el try, se hundió una y otra vez la melé dentro de cinco, se concedió un ensayo que después no se dio y por fin, en otra melé, llegó la tranquilidad gracias a Mono y Jurado para dejar el marcador en el definitivo 31-22, valorando Nacho Pastor que el equipo sale reforzado de cara a la segunda vuelta “después de haber hecho historia”.