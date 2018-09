Un once para memorizar

Nada mejor que comparar la foto del once que debutó en Liga en el Ramón de Carranza el pasado 17 de agosto (1-0) con el que se impuso a Real Zaragoza (2-1) y Numancia (0-2) para comprobar la evolución que el Almería ha ido experimentando en apenas mes y medio de competición, apreciándose de forma muy palpable la mano de Fran Fernández en los retoques operados en la alineación hasta llegar a repetir en Los Pajaritos por primera vez en lo que va de curso el mismo equipo.

Hasta siete modificaciones ha operado el técnico zapillero en un once que podría considerarse de circunstancias, el planteado en la Tacita de Plata, por distintos inconvenientes. En primer lugar René arrastraba sanción de la campaña previa, lo que motivó que su puesto bajo palos lo ocupase Fernando. En la retaguardia confió en la dupla de centrales formada por Joaquín y Owona, si bien Saveljich aún no estaba en nómina y poco después el canterano ponía rumbo a Valladolid vía traspaso. En el lateral zurdo jugó Nano pese a arrastrar ya molestias, debido a que Andoni aún no estaba firmado y De los Reyes ya se había lesionado.

De aquella zaga hoy en día solo sobrevive Romera, siendo el lateral diestro el futbolista más empleado hasta la fecha por el preparador almeriense. A la medular también ha llegado el bisturí de Fran, sacando de entre los habituales al pivote argentino Joaquín Arzura en favor del camerunés Yan Eteki, mejorándose ostensiblemente el equilibrio en la sala de máquinas formando pareja con De la Hoz.

En bandas Corpas no partió con la condición de titular, de hecho en Cádiz fue Chema quien jugó en su puesto, con Rioja en el extremo zurdo y Real en la posición de enganche. El empuje del jiennense, sin duda uno de los jugadores más en forma en el plano físico del equipo en la actualidad, le ha abierto un hueco entre los titulares. Sekou también jugó en Cádiz, pero lo hizo porque Álvaro Giménez arrastraba sanción de su etapa en el Alcorcón y Caballero, que no contaba para Fran entonces, ni siquiera entró en la convocatoria.

Apenas cuatro jugadores (Romera, De la Hoz, Rioja y Real) sobreviven de aquella primera jornada liguera y se camina hacia un equipo capaz de ser memorizado por cualquier aficionado, cuyo once tipo sería René; Romera, Andoni, Saveljich, Ibiza; De la Hoz, Eteki; Corpas, Rioja, Real; Álvaro Giménez. Eso sí, con Fran quien se duerma en los laureles...